颱風樺加沙｜廣東商超肉菜被瘋搶　深圳：重點生活物資供應充足

超強颱風樺加沙的中心今天（23日）上午10點鐘位於廣東省陽江市東偏南方向約640公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒）。



9月22日起，廣東不少市民已經開始在超市搶購蔬菜、肉類，多家商超肉菜一度被搶購一空。據「深圳發佈」消息，深圳市有關負責人表示，目前全市生活必需品庫存充足、供應渠道暢通、價格總體平穩，完全能夠滿足市民需求，無需盲目囤貨。



惠州沃爾瑪華潤萬家等商超葉菜類被搶空。（南方都市報）

9月22日下午6時，《南方都市報》記者實探惠州沃爾瑪超市江北店，發現超市內綠葉蔬菜已被全部搶空，貨架上僅剩少量香葱、紫蘇葉。現烤麵包貨架上只剩最後兩盒，也被剛到的市民拿走。

超市內不少市民推着購物車，裏面裝滿了各類生鮮食品和方便速食。在冷凍食品銷售區，雖然貨品相對還算充足，但也有不少人在仔細挑選，擔心後續會供應不上。

惠州沃爾瑪華潤萬家等商超葉菜類被搶空。（南方都市報）

市民朱女士表示，她在22日早上就已經把物資都準備好了，主要是「樺加沙」對惠州的影響可能不小，「買了很多泡麵、麵包，搶到了最後一把青菜！」

9月22日上午，深圳福田區一家超市內，市民李女士推着裝滿蔬菜、飲用水和方便麵的購物車，貨架上的綠葉蔬菜已基本空蕩，新鮮肉類也所剩無幾。福田天虹門店中午時分，超市內選購肉蛋奶、糧油的市民絡繹不絕，部分貨架出現空缺。而在寶安盒馬超市裏，泡麵也被掃購一空。

在深圳寶安一家盒馬鮮生門店的現場實況。（南方都市報）

深圳：應急保供體系已全面高效啟動

據「深圳發佈」消息，深圳市商務局有關負責人表示，部分超市出現的貨架臨時空置現象，是市民集中採購造成的短時、局部現象。目前全市生活必需品庫存充足、供應渠道暢通、價格總體平穩，完全能夠滿足市民需求，無需盲目囤貨。

深圳市商務局表示，深圳應急保供體系已全面高效啟動，市商務局已廣泛組織沃爾瑪、朴朴、錢大媽、美團等各大商超、電商平台加大備貨與補貨力度，確保線上線下貨源充裕，配送及時。

「目前，全市保供應企業按照平常需求的2至3倍加大生活必需品的投放，因市場需求集中釋放，部分商超的蔬菜和鮮肉供應一度出現緊張情況，但隨着供應力度加大很快緩解。」市商務局有關負責人表示，目前，全市米麵糧油水等重點生活物資整體供應充足。其中，福田山姆鋪貨速度迅速，美團象鮮支持深夜配送。9月23日上午全市超1.7萬家保供應門店、前置倉將進一步加大生活必需品保障力度，能夠滿足市民的採購需求。

同時，市商務局特別提醒，颱風影響時段較短，請市民朋友理性採購，按需購買，避免因集中搶購造成不必要的浪費。深圳擁有完善、高效的供應鏈體系，完全有能力保障市民的日常生活需求。