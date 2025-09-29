全球最大室內滑雪場深圳開幕　一文睇清交通及票價

9月29日，全球最大的室內滑雪中心「深圳·前海冰雪世界」正式開幕。滑雪場總面積10萬平方米，相當於14個標準足球場，擁有5條FIS國際雪聯認證的專業滑道，更有不同級別的賽道，滿足不同年齡段的需求。



深圳·前海冰雪世界是全球規模最大、緯度最低、垂直落差最高的室內滑雪場。滑雪場建築面積約10萬平方米，配備5條專業雪道，最大垂直落差達83米，單道最長距離463米，涵蓋初、中、高級及地形公園等多種類型，不僅滿足國際滑雪聯合會（FIS）賽事標準，更具備訓練教學與大眾娛樂雙重功能。

深圳·前海冰雪世界。（文旅深圳／前海冰雪世界）

深圳·前海冰雪世界總面積10萬平方米。（文旅深圳／前海冰雪世界）

深圳·前海冰雪世界獲頒國際滑雪聯合會（FIS）專業賽道認證，以及廣東省滑雪運動訓練基地、香港滑雪隊訓練基地、香港青少年滑雪隊共建基地、深圳市青少年滑雪項目訓練基地、深圳市滑雪訓練基地、深圳市冰雪旅遊研學基地等多項稱號。

深圳·前海冰雪世界擁有5條FIS國際雪聯認證的專業滑道。（文旅深圳／前海冰雪世界）

在啟幕儀式上，健力士世界紀錄官方認證官正式授予深圳·前海冰雪世界「最大室內滑雪中心」認證。（文旅深圳／前海冰雪世界）

據介紹，深圳·前海冰雪世界採用第六代分布式造雪技術，模擬天然降雪的「冰晶成長」過程，雪質細膩，含水量僅8%，無限接近真雪體驗。滑雪場配備雙索道與多魔毯，每小時運力可達3200人次，有效提升遊玩效率。

深圳·前海冰雪世界的滑雪票分為五檔，最低票價208元起（人民幣，下同）。除了單次票，還提供三檔會籍服務，分別為90天無限次暢滑的黃金會籍、180天無限次暢滑的鉑金會籍以及365天無限次暢滑的黑金會籍，定價分別為9999元、13699元、23799元。

深圳·前海冰雪世界票價。（文旅深圳）

香港遊客路線，最近是從深圳灣口岸出發，乘搭深圳地鐵13號線至後海站，轉乘11號線至機場北站，再轉乘20號線至會展城站，全程約一小時；或在深圳灣口岸直接乘坐的士，車程約33至40分鐘即可直達。

同時，不少跨境直通車已開通從香港往返深圳·前海冰雪世界的巴士專線。

深圳·前海冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井南環路前海冰雪世界

地鐵：深圳地鐵12號線海上田園南站，或20號線會展城站

