廣東三大最美海灘　東方夏威夷、大灣區黃金海岸、小三亞都在哪？

粵港澳大灣區位處中國南方沿海地區，濱海風光是最重要的旅遊資源之一，更是體驗人與自然和諧共處的好地方。

想要盡情擁抱大灣區的陽光與海灘？本文將為大家精選推薦三個「最美海灘」，絕對是遊客必去！



「東方夏威夷」大梅沙 深圳打造三方共贏

有「東方夏威夷」的大梅沙海濱公園，是深圳近年新興的度假勝地，尤其地鐵8號線開通後更是輕鬆直達，幾乎每天都遊客絡繹不絕。

大梅沙三面環山，一面臨海，擁有長達1.4公里的廣闊海灘，既能欣賞海天一色的絕美勝景，也能大玩水上活動，過足運動癮！

大梅沙海濱公園是近年深圳的陽光與海灘好去處。

大梅沙曾受超強颳風「山竹」嚴重破壞，如今以更勝當年的狀況接待遊客。

（當代中國製圖）

將大梅沙打造成「最美海灘」，不單純是要吸引遊客，背後還牽涉到生態保育。大梅沙所在的大鵬灣畔，2018年曾受超強颱風「山竹」吹襲，嚴重毀壞。經過多年的生態修復工程後，重建範圍達20.07公頃，包括沙灘面積11.5公頃、濱海公園面積8.57公頃，並修復1.4公里的海岸線，重現自然之美。

值得一提是，該工程在2022年入選「廣東省第二屆國土空間生態修復十大範例」。

如今的大梅沙碧海藍天、水清沙幼，並建成多處景觀區，提升深圳發展濱海旅遊的實力，達致生態效益、社會效益和經濟效益的三方共贏。

「大灣區的黃金海岸」雙月灣 海灣海龜惠州相映趣

距離香港約3.5小時車程的惠州雙月灣，可能也是不錯陽光與海灘的選擇。雙月灣之名，源於其「雙灣雙海」奇觀。整個海灣從高空往下看，就像是兩輪新月。

全長57公里的超長海灘，被譽為是「大灣區的黃金海岸」。最神奇的是，雙月灣兩邊是截然不同的風景，左灣安靜平緩，右灣則是波濤洶湧，景色非常奇特壯觀。

雙月灣擁有「雙灣雙海」奇觀，且兩邊海灣的海浪狀況截然不同。

雙月灣附近有中國唯一國家海龜自然保護區，遊客可以藉機親親大自然。

（當代中國製圖）

美景之外，雙月灣附近更有中國唯一國家海龜自然保護區。惠東海龜國家級自然保護區主要保護綠海龜，同時保育玳瑁、紅海龜、太平洋麗龜等。

區內設有科普展館及海龜駐養中心，能近距離欣賞到品種各異的海龜，了解牠們的生活習性、成長過程以及棲息環境。要留意一點，自然保育區需要另外購買門票，盛惠30元人民幣。

「小三亞」上川島 自然人文江門兼備

上川島飛沙灘度假區風景怡人，是陽光與海灘的好去處。

飛沙灘是上川島著名的旅遊度假區，尤其沙質潔白，水質晶瑩剔透。

（當代中國製圖）

位於江門的上川島，被譽為是廣東十大最美海島之一，有「小三亞」的美名。

其中飛沙灘旅遊度假區是更是集海濱浴場、人文景觀與生態保護於一體的綜合型景區。飛沙灘的沙質潔白、水質晶瑩透明，得名源於刮起大風時，沙灘上會飛起一層潔白細沙。

另一方面，作為古代海上絲綢之路的重要節點，當地還有大量的海絲歷史文化遺址遺迹，其中大洲灣遺址、聖方濟各．沙勿略墓園及「南海I號」水下文物保護區等，均被列入廣東省省文物保護單位名單。

