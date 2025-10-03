十一｜21歲中國男子泰國布吉島海灘被沖走　失聯已超過24小時

10月1日下午，在泰國布吉島（又稱普吉島，Phuket）拉威區奈涵（Nai Harn Beach，又稱奈漢）海灘，一名21歲左右的中國男子被海浪衝走，其女友下海游泳上岸後發現男友不見蹤影，隨後報警。



10月2日晚，當地華人和中國遊客向內媒記者證實了此事，他們稱普吉島目前正處於雨季，海邊的浪大還有離岸流，一定要在安全區域活動。



10月1日下午泰國布吉島拉威區奈涵海灘，一名21歲左右的中國男子被海浪衝走。（極目新聞）

奈涵海灘遊客較少。（極目新聞）

《極目新聞》報道，在普吉島定居的賽女士（化姓）透露，10月1日她去奈涵海灘遊玩。因為這片海灘平時中國遊客並不多，一位年輕的中國女子在海灘打電話引起了她的注意。

10月2日，賽女士才得知，當天下午，有一名中國遊客在奈涵海灘被海浪衝走，其女友沒事。看到警方公佈的現場照片，賽女士發現向警方求助的男子女友正是她1日下午在海灘遇到的那位女士。

10月2日晚，中國遊客潘女士（化姓）則透露1日晚上她在海灘看到，有七八名救援人員和兩名警察在現場搜救。當時風浪很大，救援人員手拉著手下海搜救，後來因為風浪太大就暫停了。2日上午，她路過海灘時發現，有搜救人員在事發地搭了遮陽棚。2日晚，她再次路過現場看到，搜救人員搭的遮陽棚亮著燈。

中國遊客：這一帶遊客不多，曾遇到離岸流

搜救活動仍在持續。（極目新聞）

遊客吳先生（化姓）說，奈涵海灘中國遊客確實不多，但他每次休假都會去奈涵海灘遊玩，對這片海域算是比較熟悉。海灘上插著旗幟標注安全區域，自己都會在安全區域游泳。「這幾天白天天氣還算好，但現在還是雨季，風浪比我前幾次來的時候要大，我又是一個人，就沒下海游泳。」

吳先生稱，前幾次他有一次在這裡下海，因為玩得太開心，不小心游出了安全區域，進入了離岸流區域，感覺身體在被一股力量往遠離海岸的方向拉，他趕緊往側邊拼命游，還好自己處於淺水區，最終逃離了離岸流。從此以後，他在這片海灘游泳時，都會做足安全措施，戴泳鏡，只在能淹到脖子的區域游泳，並且不會游出安全區。