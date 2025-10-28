深圳雙層巴撞高架橋遭「剃頭」　官方：司機改道所致　一乘客受傷

10月26日，深圳一輛雙層巴士在行駛過高架橋時，因橋體高度不夠導致被「剃頭」，二層被擠壓變形，玻璃散落一地。27日晚間，深圳巴士集團通報情況表示，事故造成一名乘客輕微刮傷，受傷乘客已及時送醫。



據此前報道，有網民發佈影片稱，深圳龍華區一架高架橋下，一輛雙層巴士頂部嚴重擠壓變形，車頂已完全脫離原有位置並塌陷壓在上層車身，現場玻璃碎片散落一地，周圍有不少人站在路邊圍觀。與目擊網民稱，看到現場留有血跡，推測有人員在事故中受傷。

據深圳巴士集團發布情況通報，事件發生於2025年10月26日14時30分，涉事路線為M193，該路線的雙層巴士行駛至布龍路高架橋底輔道與華旺路交叉口（南往北方向）時，車輛二層頂部與高架橋橋底橫梁發生刮蹭，造成車輛受損及一名乘客輕微刮傷，受傷乘客已及時送醫。

經初步調查，因前方交通事故無法正常通行，駕駛員借道橋底行駛時，未觀察到橋底行車道的高度不足，導致事故發生。巴士集團對此次事故給乘客帶來的影響深表歉意，將嚴肅開展整改工作，全面排查安全隱患，切實完善防範措施，堅決杜絕類似情況再次發生。