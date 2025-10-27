深圳雙層巴士遭「滅頂」之災 上層被高架橋擠壓塌陷 玻璃碎一地
撰文：鄭寧
出版：更新：
10月26日，深圳一輛雙層巴士頂部在高架橋下被擠壓變形，引發關注。
有網民發在社交平台的影片顯示：深圳龍華區一處高架橋下，一輛雙層巴士頂部嚴重擠壓變形，車頂已完全脫離原有位置並塌陷壓在上層車身，現場玻璃碎片散落一地，周圍有不少人站在路邊圍觀。
網民稱，事發後交警和救援人員迅速趕到現場展開處置，將鉆橋底的巴士拖出來。還有途經現場的網民在評論區留言，稱看到現場留有血跡，推測有人員在事故中受傷。
今日（27日）深圳巴士集團客服人員確認事件，表示事發於10月26日下午2點左右，涉事車輛為該集團運營的M193路雙層巴士，事發地點位於陽台山東站地鐵站附近，事故直接原因為車輛撞擊路邊限高架。關於人員傷亡情況，客服回應稱，事故發生後已接到乘客電話反饋，部份乘客因車輛玻璃破碎而受傷。
深圳公安交警支隊龍華交警大隊工作人員則表示，事故還在調查當中。
據悉，深圳大部份公共交通巴士皆為單層巴士，僅有10條線路為雙層巴士運行，其中5條「紅藍黃橙綠」為觀光巴士線路，另5條M191、M192、M193、M194、M448為常規路線；路線在羅湖、福田、南山、龍崗、寶安等區皆有分布。
深圳機場｢逼殘疾人連滾帶爬｣ 鄭智化發文再控訴 登機監控曝光歌手鄭智化怒斥深圳機場「沒人性」 連滾帶爬登機 機場深夜致歉秋季旅遊好去處｜深圳騎單車這4大路線新手必去！｜附多個租車點深圳宣布入秋！為1998年來最早 氣象專家解釋為何秋季越來越短？80天內3登山者「望郎歸」遇難 深圳國家地質公園籲遊客珍愛生命