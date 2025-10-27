深圳雙層巴士遭「滅頂」之災　上層被高架橋擠壓塌陷　玻璃碎一地

10月26日，深圳一輛雙層巴士頂部在高架橋下被擠壓變形，引發關注。



有網民發在社交平台的影片顯示：深圳龍華區一處高架橋下，一輛雙層巴士頂部嚴重擠壓變形，車頂已完全脫離原有位置並塌陷壓在上層車身，現場玻璃碎片散落一地，周圍有不少人站在路邊圍觀。

網民稱，事發後交警和救援人員迅速趕到現場展開處置，將鉆橋底的巴士拖出來。還有途經現場的網民在評論區留言，稱看到現場留有血跡，推測有人員在事故中受傷。

深圳雙層巴遭「滅頂」之災。

今日（27日）深圳巴士集團客服人員確認事件，表示事發於10月26日下午2點左右，涉事車輛為該集團運營的M193路雙層巴士，事發地點位於陽台山東站地鐵站附近，事故直接原因為車輛撞擊路邊限高架。關於人員傷亡情況，客服回應稱，事故發生後已接到乘客電話反饋，部份乘客因車輛玻璃破碎而受傷。

深圳公安交警支隊龍華交警大隊工作人員則表示，事故還在調查當中。

據悉，深圳大部份公共交通巴士皆為單層巴士，僅有10條線路為雙層巴士運行，其中5條「紅藍黃橙綠」為觀光巴士線路，另5條M191、M192、M193、M194、M448為常規路線；路線在羅湖、福田、南山、龍崗、寶安等區皆有分布。