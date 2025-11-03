廣東冬春消費季發放補貼券促購物潮　四大活動連動全運、APEC峰會

廣東省人民政府辦公廳近日印發《「粵享暖冬‧樂遊廣東」消費季活動總體方案》，宣布自2025年11月至2026年3月，在全省啟動以「看全運、迎峰會、遊廣東、品美食、賞美景、購優品」為主題的大型促消費活動，藉「四大活動、五大品牌、六大優惠」系列措施聚人氣、促消費，加快建設粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。



方案明確指出，活動將圍繞2025年全運會、APEC峰會及春節消費季等重大節點，通過省市聯動、政企合作及持續推廣，最大限度把「來粵在粵」人流轉化為實際消費增量，打造冬春季全民參與的「暖冬經濟」。

根據方案，「粵享暖冬‧樂遊廣東」消費季自11月1日啟動至明年3月底結束，採取「省市同步策劃、同步宣傳、同步便利、同步創新」策略，形成全省統一推進格局。全省將發布「1+9+21+X」方案矩陣：即1份省級總體方案、9個子方案（4項活動與5項品牌）、21個地市實施方案及若干配套措施。

五羊石曾經是廣東的標誌，但現在「小蠻腰」廣州塔更具知名度。（視覺中國/當代中國授權）

方案提出，各地將同步推出消費券、餐飲住宿優惠、交通便利化舉措，並引導銀行與金融機構提供多元支付服務，在機場、口岸、星級飯店等重點場所有外幣兌換設施。同時保持「12345」政務熱線24小時暢通，強化消費糾紛在線解決，開展「放心消費」與「線下無理由退貨承諾」活動。

方案還提出，要集中推介一批消費新業態與新場景，推動傳統商圈及街區升級為多元化消費空間，實現文化、娛樂、體育、旅遊、科技深度融合，形成多層次的商旅文體健消費格局。

在具體內容上，方案部署以下四大主題活動：

第一，「跟着全運遊廣東」，於2025年11月至12月率先啟動，以全運會為引爆點，推出23條「全運+旅遊」主題線路，結合「全運+精品賽事」，舉辦粵超足球賽、省港杯、環大灣區自行車挑戰賽等活動；第二，「迎峰會遊廣東」，以APEC峰會契機，推出10條入境精品線路，舉辦主題燈光秀，打造60個夜間消費場景。

深圳將舉辦2026年APEC峰會。

第三，「寒假遊學到廣東」，主打紅色文化、傳統非遺與科技工業遊，策劃「紅色足跡」「嶺南文脈」「科創灣區」三大專題體驗；第四，「請到廣東過大年」，圍繞春節民俗、年貨與文化活動，打造「民俗廣東年」「百姓大舞台」「廣東年貨節」等節慶盛會。

方案同時規劃打造「五大品牌」，包括「遊在廣東」觀光地圖與精品線路；「食在廣東」推出「粵味21」品牌IP與美食地圖；「購在廣東」發佈「廣東購物地圖」及「粵手禮」系列；「樂賞廣東」推出「廣東休閒地圖」、千場文藝演出及高品質展覽，以及「健身廣東」推出「廣東健身地圖」，全面展示全運場館與全民健身設施，並推動「全運惠全民」計劃。

此外，方案亦提出六項惠民政策：包括「優惠進景區」持全運證件或門票可享景區免費或折扣；以及統一發放「食在廣東」餐飲消費券；星級飯店、民宿推出專屬折扣及延時退房；參賽人員可免費乘坐城市公共交通；發放購車、家電、電子產品及體育用品補貼券；和鼓勵民眾開具合法發票參與抽獎活動等等。

廣東省政府表示，本次「粵享暖冬‧樂遊廣東」消費季，將以「政府補貼＋平台讓利＋企業促銷」的形式釋放消費潛力，營造全民共享、惠民便民的市場氛圍，助力廣東消費市場持續回暖，展現粵港澳大灣區的活力與魅力。