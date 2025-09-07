廣東派2000萬文旅消費券　港人可領　即睇領取方法

大灣區發展一日千里，新的政策、建設、科技、醫療、旅遊，以至生活各項等，都與我們息息相關。本欄目以港人角度出發，每周不斷梳理一些值得關注的新聞及資訊，讓港人在大灣區工作及生活變得更輕鬆。



粵港澳大灣區金融法務中心 打造「灣區法務明珠」

粵港澳大灣區金融法務中心於8月28日正式啟用，落戶廣州天河中央商務區廣州國際金融城。

中心集「政法服務」、「金融法務」、「智慧警務」三大功能於一身，打造全鏈條提供法律服務、全流程化解金融商事糾紛，以及全場景賦能法學研究的「灣區法務明珠」。

粵港澳大灣區金融法務中心是大灣區首個融合金融商事、法律及研究於一身的平台，提升法商融合和涉外法治建設水平，助力粵港澳大灣區高質量發展。（廣州天河發布/當代中國授權）

中心總面積達7,600平方米。一層為公共服務樞紐，設群眾接待大廳和法律服務大廳，為廣州市公證處等權威機構設專窗並預留輪駐窗口，另有金融城綜合警務站提供「一站式」便民警務。

四層為智慧指揮中心，整合社會治安綜合指揮調度中心與金融城智慧警務中心，設立品牌調解室、粵港澳大灣區海外利益保護中心等調解組織辦公室，並設置大型論壇會議室和大灣區律師之家為專業研究與涉外法治交流提供空間。

地下一層設立天河區法商融合中心，打造4個常設法商融合展示區和3個路演廳、臨展廳。

粵港澳大灣區金融法務中心與天河區社會治安綜合治理中心為同一楝大樓，成為大灣區金融商事及法務融合的「雙中心」。（廣州天河發布/當代中國授權）

粵港澳大灣區金融法務中心的啟用，為金融商事領域提供一站式的法治諮詢、糾紛處理、粵港澳三地金融規則銜接等，提升法商融合和涉外法治建設水平，助力粵港澳大灣區高質量發展。

廣東派2,000萬文旅消費券 港人可領

近日，廣東省文化和旅遊廳表示，由9月12日至14日，廣東省文旅推介大會、金秋文旅消費季、產業招商對接會及國際旅博會等多項活動，將於廣州全面啟動。

值得關注的是，廣東省文旅廳將同期啟動「金秋文旅消費季」，並安排2,000萬元專項資金，向本地居民、全國來粵遊客及入境遊客發放文旅消費券，港人也能受惠。

本次廣東文旅消費補貼，可用於國內遊線、省內遊線、粵港澳大灣區文化遺產遊徑、歷史文化遊徑、鄉村旅遊線路等一系列產品及服務。圖為廣州北京路步行街。（Getty/當代中國授權）

此外，本次「金秋文旅消費季」將設立旅博會和線上兩大專場。公眾可通過雲閃付APP或「廣東文旅」微信公眾號領券，於線下門市或旅博會現場參展商處消費，購買指定文旅產品即可享受滿減優惠，最高可享「滿999元減200元」。

長者醫療券試點計劃 新增江門惠州及肇慶

自2024年起，香港政府積極推行「長者醫療券大灣區試點計劃」（下稱：試點計劃），將醫療券適用範圍擴大至廣州、中山、東莞及深圳的7間綜合醫療、牙醫服務機構。

日前，政府宣布試點計劃將於本月內實施進一步擴展，由8月21號起，將新增江門市、惠州市；8月28號起，將新增肇慶市及深圳的2個試點，至此全面覆蓋大灣區所有9個內地城市。

長者醫療券將分階段擴展至大灣區新增據點，8月21日起適用於江門市中心醫院、惠州市中心人民醫院；同月28日再擴至肇慶市第一人民醫院、南方醫科大學深圳醫院及北京大學深圳醫院。（肇慶市第一人民醫院/當代中國授權）

合資格的香港長者即可於上述新增的五個服務點，使用長者醫療券支付指定科室的門診醫療護理服務費用。

