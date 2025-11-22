跟着深圳「五園連通」行山徑　從自然山水玩到智慧公園

假日北上深圳遠足，近年大熱當數福田區「五園連通」行山徑。這條全長17公里的路線，連接5大公園，於2024年落成啟用，是深圳「山海連城」計劃第一批完成的公園群項目。

連接的5大公園各有特色，不單自然風景豐富，還有智能健身設施、無人超市、時尚商場等，從大自然到現代科技與時尚，都能在遠足中享受得到。



「五園連通」行山徑起點自梅林山文體中心，終點至蓮花山公園風箏廣場，串聯深圳中部5大公園，分別為梅林山公園、銀湖山公園、筆架山公園、中心公園，及蓮花山公園，全長約17公里，累積爬升約822米，最高點為海拔378米。

整段路藉由生態廊橋、地下涵洞、空中連橋、人工步道巧妙連結，其中鯤鵬徑一號橋、筆架山空中廊橋等是令人驚艷的標誌性工程。

路線難度集中於前半段，自筆架山公園起則多為平緩步道，園內設有智慧運動設施，聯通附近商圈及社區，吃買玩一應俱全。故自去年落成後，瞬即成為市民熱愛的行山路線。

梅林山公園 俯瞰深圳CBD 享「城市陽台」美譽

從地鐵下梅林站出發，從梅林文體中心沿梅林山郊野徑登山口上山，開啟一天的行程。

梅林山公園坐擁深圳中軸線的制高點，總面積約6.9平方公里，享有「城市陽台」的美譽。站在觀景高地，福田CBD的摩天大樓、翠綠的山地丘陵與如鏡的深圳水庫盡收眼底，一次飽覽這座城市的多元面貌。

梅林山公園位於福田中心區北面，在深圳中軸線之上，山上視野開闊，能清楚看到深圳平安中心等深圳市中心景點。(中共深圳市福田區委宣傳部/當代中國授權)

梅林山公園叢林密布，大腦殼為海林山最高峰，海拔最達386米，而海拔達362米的梅語閣(圖中)，也是梅林山上的另一高峰，為梅林山最佳觀景台之一。為而圖中為有不少是深圳觀景圖為梅語閣(深圳城市管治及執法局/當代中國授權)

梅林山公園可以眺望梅林水庫的壯觀景象。(Shutterstock/當代中國授權)

連接梅林山至銀湖山的是鯤鵬徑1號橋，是一座生態廊橋，橋上九成為野生植物，一成為人行步道，幸運的話會遇見國家二級保護動豹貓在橋上走過。(網上圖片)

公園自然生態豐富，有蘇鐵蕨、金毛狗等保育植物，野生動物則有野豬、豹貓。沿梅林山郊野徑前行，在分岔路擇「大腦殼」方向，於海拔378米處轉入「五號登山口」前往鯤鵬徑一號橋。雖未登頂386米的最高峰，但已足以將平安金融中心等地標天際線盡收眼底。

銀湖山公園 城市中的森林秘境

連接梅林山至銀湖山的是鯤鵬徑1號橋，是五園連通的焦點工程。這不僅是通道，更是一座復育中的生態廊橋，橋體九成空間模擬自然山體，種滿野生植物，偶然也吸引國家二級保護動物豹貓在橋道休閒散步。

越過廊橋，即進入銀湖山公園。這裏保有原始的深溝茂林與潺潺溪流，寧靜而神秘。沿途更串聯起雞公山觀景台、天池秘境與文谷莊園三大網紅地標，讓你在原始森林與城市天際線之間穿梭切換。

銀湖山公園位於羅湖區清水河街道銀湖社區，園內有豐富的原始生態林景觀，在雞公社觀景台則能飽覽深圳市中心景觀。（Shutterstock/當代中國授權)

銀湖山公園內有一個隱世秘境，名為文谷莊園，佔地七萬平方米，是一個歐式建築，免費開放參觀。（網上圖片)

筆架山公園 從天然氧吧到智能運動站

越過珍珠嶺天橋，便來到被譽為「天然氧吧」的筆架山公園。這裏植被覆蓋率超過90%，是洗滌心靈的好地方。

筆架山公園還是一個現代化的智能公園。園內的筆架山體育公園，總面積約26萬平方米，整體分為南北兩區。南區為筆架山營地，可以體驗星空影展、草坪音樂會、觸式橄欖球；而北區則有多片足球場、籃球場、羽球場、毽球場、乒乓球場，並有健身器材，以及1.6公里環跑步道等運動休閒及便民服務設施。

筆架山公園位於深圳市中心北側，毗鄰福田中心區，園內小山峰十分多，其中三座主峰東西鼎立，形同筆架，因而得名。山上沿路也能夠眺望深圳市中心繁華景象。（Shutterstock/當代中國授權)

筆架山公園內的筆架山體育公園，是一個集專業運動、潮流體驗與智能設施於一身的綜合性休閒運動空間，園內設有高科技設施，掃碼登入後能計算出個所跑的路程。(深圳市城市管理監督指揮中心/當代中國授權)

筆架山體育公園內有AI便利超市，掃碼付款購物，是行山人士的補給站。(深圳市城市管理監督指揮中心/當代中國授權)

園內有不少圍繞運動的智能設施，大人與小朋友都能一同體驗做運動的樂趣。(深圳市城市管理監督指揮中心/當代中國授權)

在經歷前半段的山野挑戰後，這裏是舒展筋骨、補給能量的理想中途站。

中心公園 坐網紅椅吃無人機外賣

沿着福田河綠道漫步，便來到寬闊的中心公園。公園沿河而建，分為A至E五區，其中最引人注目的莫過於造型現代的網紅躺椅，讓你在綠意包圍中以最愜意的姿態欣賞風景。

園內還有無人機外賣服務，可以體驗高科技送外賣的快感。高科技元素的，還有智能健身設施，提升運動的樂趣。

中心公園是深圳市福田區內的大型公園，由A到E分成五區，沿福田河串起連成一體。公園內河道景色十分美麗。(中共深圳市福田區委宣傳部/當代中國授權)

中心公園內，沿着河道的草披上有一張張設計獨特的精美木椅，能夠坐下觀賞河邊風光，在網絡上曾紅極一時。(幸福福田官方公眾號/當代中國授權)

中心公園內的廊橋。中共深圳市福田區委宣傳部/當代中國授權)

中心公園內的無人機外賣服務，是重要的補給站。(中共深圳市福田區委宣傳部/當代中國授權)

蓮花山公園 智能設施豐富 深業上城吃買玩

最後，穿越連接筆架山、蓮花山與深業上城的「幸福廊橋」後，便抵達此行終點——蓮花山公園風箏廣場。

這座名為「深業上城、筆架山幸福廊橋」，把筆架山公園、蓮花山公園與深業上城購物中心連在一起，進一步把原始行山體驗、潮流運動與時尚廣場連在一起，達致行山也能享受吃買玩的樂趣。

蓮花山公園位於福田區中心，面積達194公頃，是一個集自然風光、人文景觀與城市休閒於一體的綜合性市政公園，被譽為城市會客廳，也是深圳八景之一。

園內不但鮮花開得燦爛，景點也十分多，著名的有風箏廣場、椰風林草坪、關山月美美術館，鄧小平廣場等，穿越花海、湖光、山色，是行山賞花好地方。

蓮花山公園面積達194公頃，集自然風光、人文景觀與城市休閒於一體的綜合性市政公園，能夠近距離觀看整個深圳市民中心，有「城市會客廳」之譽。（Shutterstock）

蓮花山公園是深圳首批進行智能設施升級和運動場景創新的重點公園之一，園內有不少智能健身設施，適合不同人士的運動需求。（視覺中國/當代中國授權)

連接筆架山公園、蓮花山公園與深業上城的，為一道特色廊橋名為「幸福廊橋」，令人有穿越原始森林到現代商場的夢幻體驗。（網上圖片/當代中國授權)

深業上城的歐陸小鎮式建築群，匯聚超過300個品牌，集購物與休閒於一體。（Shutterstock/當代中國授權)

蓮花山公園也是一個智慧公園，智能場景特別多。這裏有各式智能健身設施，還有智能淋浴間、智能咖啡亭、美食亭應有盡有。這裏還是全深圳第一個開設無人機外賣試點的地方！

深圳「五園連通」行山徑路線圖。（當代中國製圖）

行山至此，可以通過廊橋到深業上城，繼續享受餐飲與休閒購物的樂趣。深業上城於2018年開業，這個綜合商業體以其標誌性的歐陸小鎮彩色建築群成為打卡熱點，匯聚超過300個品牌，讓你盡情享受美食與購物的樂趣，為一天的精采行程畫上完美句號。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

