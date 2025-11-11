粵港澳合辦十五運　深化大灣區聯繫與文化自信

11月9日，由粵港澳三地聯合承辦的第十五屆全國運動會，在廣州奧林匹克體育中心體育場盛大開幕。《South》在開幕式前採訪了運動員、學生以及不少嘉賓，據其報道，香港體育協會暨奥林匹克委員會會長霍震霆認為，「十五運」是歷史上的超越，粵港澳三地共同承辦國家最高水平的運動會，也是香港人的光榮。



香港選舉委員會委員、法學博士陳曉鋒稱，本屆全運會第一次由粵港澳三地合作舉辦，是大灣區發展規劃的重要一環，意味三地共同為同一目標努力奮鬥，是未來合作的方向，「我們對大灣區發展的前景充滿信心，相信國家會加大力度支持香港澳門的發展」。

他提到，三地合作舉辦體育盛事，要突破許多障礙，譬如法律方面的協同，文化體育方面的法律法規協同等，以及三地人民如何流動、配合，考驗政府的協同能力，相信這次成功可以為其他領域、大灣區的建設提供更多經驗。

2020年退役的運動員梁壁熒，本次復出參加十五運會女子太極拳太極劍全能項目。對於自己為何復出參賽，她表示，十五運是大灣區的盛事，「在我們家門口，代表廣東，我就毅然決然決定恢復，然後重新回來站上賽場」。

開幕式也吸引不少學生到場參加。來自香港的暨南大學學生吳傑成表示，香港的文化與廣州、澳門等地的文化同根同源，同在粵語文化區，包括語言、習慣和節日都非常相似，粵港澳共同舉辦全運會，能進一步加強三地之間的聯繫。他又提到，本次開幕式融入許多嶺南傳統文化，能夠增強文化自信，「我們倍感驕傲和自豪」。