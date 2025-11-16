今年首場寒潮來襲　多地進入速凍模式降逾14℃　深圳周三降至12℃

內地中央氣象台近日連續發布寒潮藍色及大風藍色預警，預計未來兩至三日將迎來今年下半年首場大範圍寒潮天氣。受強冷空氣影響，內地中東部多地將出現明顯降溫和大風，局部地區降溫幅度可超過14℃；深圳氣溫亦將急降，最低或跌至12℃左右。



據中央氣象台消息，11月16日至18日，內地中東部地區將自北向南出現大風降溫天氣，日平均或最低氣溫普遍下降6至10℃，其中陝西南部、重慶北部、河南西部、湖北北部等地將下降12至14℃，局地降幅可超過14℃。預計11月18日前後，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖南部至湖北北部一帶。

中央氣象台連發寒潮預警。

內蒙古東部、黑龍江、吉林東部等地降雪將明顯增多，青藏高原東部及西南地區亦有較大範圍雨雪天氣。秦嶺和大巴山局部地區或現暴雪、大暴雪，新增積雪深度可達6至12厘米，局部地區甚至超過15厘米。

同時預計，新疆東部、甘肅西部、青海北部、內蒙古大部份地區、華北北部及東部等地將出現5至6級大風、陣風7至8級。氣象部門提醒，雨雪天氣將導致道路濕滑及能見度下降，民眾需注意出行安全。

中央氣象台指出，這將是今年下半年影響中國的首場大範圍寒潮天氣。氣象專家呼籲民眾注意防寒保暖，及時添衣，特別是老年人與兒童更需防範感冒。

冷空氣17日夜間抵達深圳

深圳17日晚間開始降溫，週三降至12攝氏度。

深圳天氣方面，深圳市氣象台官方帳號「深圳天氣」指出，今日（16日）部份地區最高氣溫仍接近30℃（塘朗山錄得29.2℃），但寒潮已於中午12時自內蒙古東部進入內地，預計將以強冷空氣級別於11月17日夜間抵達深圳。屆時，深圳氣溫將明顯下降，風力逐漸加大。

根據預測，17日夜間至20日，深圳將受強冷空氣影響，天氣轉陰並有分散小雨，沿海及海區最大陣風達8至9級，高地可達10級，最低氣溫將降至12℃左右，體感陰冷。氣象部門預計，至21日起冷空氣逐漸減弱，深圳將轉為多雲，可見陽光，氣溫隨後回升。