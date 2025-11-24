深圳口岸今年旅客通關總量破2.4億人次　全運會馬拉松日破百萬

據「深圳口岸發布」最新數據顯示，深圳陸路口岸進出境實現客流車流雙爆發。11月23日，深圳口岸2025年旅客通關總量突破2.4億人次，超越2024年全年總量，較去年提前38天達成這一量級，創下歷史同期最快突破紀錄。2025年前三季度深圳陸路口岸出入境車輛達946.04萬車次，同比增長16.24%。



第十五屆全運會於11月9日至21日舉辦，開幕以來觀賽群眾、日常通勤、跨境旅遊等令深圳口岸迎來客流疊加高峰。尤其在11月15日，全運會歷史上首次跨境馬拉松賽事舉辦當日，出入境人員達101.68萬人次，躋身2025年以來14個「百萬客流日」之列，帶動口岸客流實現量級突破。

截至11月23日，2025年深圳口岸旅客通關總量破2.4億人次。

十五運創新採用粵港澳聯合辦賽模式，香港賽區超10萬張門票售出、全國超500萬張賽事門票的潛在客流，激活深圳口岸跨境往來熱度。

數據顯示，賽事期間深圳陸路口岸周末日均通關量較平日增長超30%，港籍旅客與內地觀賽旅客雙向流動頻繁，客流結構更趨多元。

針對11月15日跨境馬拉松賽事，深圳灣口岸首創「前置查驗+閉環管理」模式，將賽事人員查驗、火種燃料及興奮劑樣本檢測等項目提前辦理，同步調整深圳灣大橋通行規則為人車混行，實現參賽人員、車輛「零延時、零接觸、零等待」智慧通關，平均通關耗時較常規流程減少55%。

全運會馬拉松以跨境形式舉行。（新華社）

目前深圳已有6大口岸實現「免出示證件」智能快捷通道全覆蓋，自去年11月深圳灣口岸率先開通以來，截至2025年10月已服務超1083萬人次，每4名旅客中就有1人選擇「刷臉」通關，最快10秒即可完成查驗，通關效率提升30%，這一日常便利化成果在賽事期間有效緩解了集中客流壓力。

此外，旅客可通過「i口岸」微信小程序可實時查詢各口岸客流、通關時間等動態，避免「開盲盒」式等候，該小程序已匯聚超62萬用戶，開通107個服務欄目；11月10日上線的深圳口岸服務網，進一步整合預約停車、特殊旅客預約等37項辦事功能，為觀賽旅客提供全流程便捷指引。

深圳國際郵輪母港直升機出入境功能啟用。（深圳口岸發布）

外籍人員抵達深圳口岸後30分鐘內即可完成口岸簽證辦理。（深圳口岸發布）

此外，深圳國際郵輪母港直升機出入境功能啟用，實現深圳蛇口至香港島20分鐘、至澳門15分鐘的極速通達，為賽事相關商務出行、觀賽客流提供了高效選擇，助力大灣區「30分鐘高效交通圈」落地。

針對境外觀賽旅客，蓮塘、文錦渡等7個陸路口岸配備人工智能翻譯設備，支持離線9種、在線144種語言互譯，破解非常用語種溝通障礙；新增976塊中英文雙語導視標識覆蓋主幹通道，深圳灣、羅湖口岸試點增設四國語言標識，指引更清晰。

且外籍人員抵達深圳口岸後30分鐘內即可完成口岸簽證辦理，皇崗、深圳機場口岸實現24小時不間斷服務，口岸簽證「代轉申請」和團體旅遊簽證試點進一步便利境外觀賽群體入境。