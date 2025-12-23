香港師生探索大灣區「供水長城」　實地考察東江水資源調配工程

今年是東江水供港60周年，一系列以「飲水思源」為主題的活動在香港和內地舉行。近日香港培僑中學學生前往廣州、河源、惠州、東莞、深圳，了解東深供水工程歷史，並體驗應用於流域治理的AI大模型技術、數字孿生系統等科技，近距離感受內地水利工程的魅力。



12月20日，香港培僑中學師生團首站前往南沙水文巡測基地，參觀了技術先進的水利儀器設備及配套設施，包括無人機巡檢系統、小型化Ｘ波段雙極化有源相控陣測雨雷達、複合翼無人機搭載機載雷射雷達影像系統、多功能智慧水文監測微基站，體驗到科技賦能水務領域。亦觀摩了無人智慧實驗室、藻類分析儀實驗和特有魚類標本，了解水質對生物生存的重要性。

15名培僑中學學生在南沙水文巡測基地，深入了解水資源保護與水利工程原理，感受水利科技在協調人水關係、保護流域生態環境中的關鍵作用，並深化水資源保護認知。

隨後，師生團前往高新沙水庫。作為珠江三角洲水資源配置工程的核心節點與新建調蓄水庫，它被稱為保障粵港澳大灣區供水安全的「超級水源中轉站」。

在展覽館，學生通過科普展板、影像等展示內容，更直觀感受到珠江三角洲水資源配置工程的重要性。這條深埋於地下60米的「供水長城」，從西江引水，橫貫灣區，直抵東江流域，解決了香港、深圳、東莞等地過去僅依賴東江單一天然水源的歷史難題。

珠江三角洲水資源配置工程總長113.2公里的輸水線路。中學生劉蔚瑩驚歎，「沒想過水是來自這麼遠的地方，也沒想過水是怎麼運輸過來的，獲益良多。」

廣東粵海珠三角供水有限公司副總工程師喬國龍在現場講解，他指「珠三角水資源配置工程，實際是東深供水工程在水源規劃上的延續，兩者一脈相承。」這項新工程構建了一個雙水源、多通道的安全水網，「它還能在緊急時刻為香港提供堅實的應急備用水源。」

隨後，師生團登上高新沙調壓塔，在塔頂俯瞰水庫全貌與周邊生態景觀。高新沙調壓塔是目前國內已建最高調壓塔，地上地下縱向塔高近104米。在全線長距離、大流量輸水過程中擔當著重要「調節器」與「樞紐站」作用，可以說是全線調水的「心臟」。

中學生匡振尹表示，「有被高新沙調壓塔的工程設計震撼到，當輸水管道因突發情況急停，產生壓力衝擊或會撕裂管道時，調壓塔可以自動調節，將壓力維持在安全範圍內，防止管道和設備損壞，這使我對工程的安全保障有了具體而深刻的認識。」

最後，師生團前往廣東省水利廳，重點了解數字孿生水利體系，通俗來說，就是將水利業務和大資料、雲計算、人工智慧等技術深度融合，把水利工程放到數位世界來實現進行智慧模擬、預報的調度預演，為水旱災害防禦、水資源管理與調配等水利工作提供「大腦」。

該校老師穆家駿稱，這趟旅程對於學生來說非常有意義，他們可以實地考察平常喝的水來自哪裏，對東江水歷史有更深的理解，領悟「飲水思源」的精神，體會國家對香港的情誼，同時也可以多了解內地的水利工程發展和科技成就。

此次香港青少年「思源之旅」活動由南方報業傳媒集團主辦、南方國際傳播中心（South）承辦。除了香港培僑中學學生，還有5名香港教育大學可持續發展教育專業的學生，他們希望在這趟旅程中，更深入了解東深供水工程的歷史，以及目前內地對水利工程的智慧化管理。

香港教育大學（科學與環境學系）科研助理孫嘉悅稱，「活動讓我對東江水治理有更深的理解，也看到了目前人工智慧技術對水利工程的作用，譬如通過AI預演水庫放水模擬和洪災暴雨。未來我的研究方向也會將AI與環境科學相結合，使用更好的建模技術去處理資料，來達到理想的科研成果。」

「思源之旅」活動負責人表示，希望通過組織此次活動，讓香港年輕一代親身感受香港與祖國的血脈連接，增強家國情懷；飲水思源，珍惜今天來之不易的幸福生活，共促粵港澳大灣區融合發展。