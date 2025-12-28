深圳博物館展出打工仔｢洗漱三件套｣　網民封：最不怕被盜的博物館

近日，深圳博物館因一批「過於接地氣」的展品在社交網絡上意外爆紅，被網民戲稱為「最不怕被盜的博物館」。遊客拍下的展品包括「打工仔打工妹」用過的被鋪、拖鞋、洗漱用品，甚至外賣服、QQ企鵝手辦等，引發「別人家都是商周的，咱都是上周的」的調侃。館方工作人員回應稱，館內確實有展出此類生活物證，但同時也藏有大量珍貴古代文物，最老藏品可追溯至新石器時代。



據《極目新聞》報道，近期在抖音、微博等社交平台上，一個關於深圳博物館的調侃梗突然爆火。大量網民分享自己在深圳博物館內拍到的展品照片，這些展品並非尋常的金銀玉器或古代字畫，而是極具生活氣息，甚至平凡的物品。

報道稱，網民曬出的展品包括：「打工仔打工妹」用過的生活用品、被子、鞋子、洗漱三件套、塑料玩具小車、QQ企鵝手辦、外賣服，甚至還有「打工妹從鄉下帶來的茶芙」。由於這些物品與大眾印象中博物館應有的「珍貴古董」形象反差極大，網民紛紛玩梗，稱深圳博物館是「無所畏懼」的博物館，並戲謔地將其封為「最不怕被盜的博物館」，還有網民稱：「別人家都是商周的，咱都是上周的。」

對於網絡熱議，深圳博物館服務台工作人員表示，館內確實有展出這些反映改革開放時期社會生活面貌的物證藏品。不過，深圳博物館作為國家一級博物館，館內還收藏有大量珍貴的古代文物，「最老的藏品來自新石器時代」。

據深圳博物館官方網站簡介，該館成立於1981年，是集收藏、保護、研究、展示、教育於一體的綜合性博物館。全館現有藏品總數約22.8萬餘件，主要分為兩大類：一類是文物藏品，共2.7萬餘件，其中珍貴文物有5457件；另一類是物證藏品，高達20.1萬餘件，其中反映中國改革開放歷程的物證就有約19萬件，其餘為民俗類等物證。不僅有「上周」的生活用品，也有「商周」的歷史文物。

此外，深圳博物館的微信公眾號顯示，通過多年的考古發掘與文物普查，深圳博物館基本廓清了深圳7000年的發展歷史，證明了深圳並非一個沒有歷史的「小漁村」。例如，咸頭嶺遺址是深圳乃至珠三角地區迄今發現有準確測年的、最早的新石器時代遺存。此外，1981年在深圳南頭紅花園東漢墓出土的「九九乘法口訣刻文陶磚」，就是該館的鎮館之寶之一。