深圳邊檢去年錄2.74億人次出入境　按年升14%　港澳台居民佔逾6成

2025年，深圳邊檢總站累計查驗出入境人員2.74億人次，按年上升14%，位居全國第一，創歷史新高。同時，全年累計應對19次單日客流超百萬人次，其中4次創歷史新高。



2025年，深圳邊檢總站累計查驗出入境人員2.74億人次。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，2.74億人次中包括內地居民9529.2萬人次、港澳台居民1.71億人次、外國人743萬人次，按年分別上升 22.5%、9.2%、34.1%。

累計查驗出入境交通運輸工具1311.7萬輛(艘、架、列)次，按年增長16%；其中，查驗機動車輛1296萬輛次、船舶9萬艘次、飛機6.5萬架次，按年分別上升16.2%、3.4%、15.5%，並保障近8萬列次跨境列車順暢通行。

同時，深圳邊檢總站通過聯動港澳發布節假日客流「兩公布一提示」，加強預警與指引，有力保障了日均74萬人次、單日最高109.4萬人次的高效通關。

深圳邊檢總站還有力落實外國人入境卡網上填報，銜接240小時過境免簽政策。（深圳衛視）

全年累計超2190萬人次享受「刷臉」便利。（深圳衛視）

深圳邊檢總站全面推進數智警務建設，在深圳灣口岸先行試點的基礎上，更新284條智能快捷通道，在皇崗、福田、羅湖、蓮塘、文錦渡5個口岸推廣應用智能通關，全年累計超2190萬人次享受「刷臉」便利。

深圳邊檢總站還有力落實外國人入境卡網上填報，銜接240小時過境免簽政策，全面提升外國人通關便利化水平。全年共查驗入境外國人371萬人次，按年上升34.5%。