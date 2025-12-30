深圳地鐵13號線北段｜開通首個工作日即逼爆　官方急發優化公告

據內媒《南方都市報》報道，12月29日，不少網民反映，深圳留仙洞站寸步難行。此前（28日），深圳地鐵13號線一期北段正式迎客。留仙洞站到站客流與換乘客流疊加，導致乘客大幅增加，運營第一個工作日早高峰便陷入癱瘓。



深圳地鐵針對13號線與5號線的換乘情況發佈運營公告稱，已迅速制定相應優化措施，包括增加客流引導人員、不停站通過等。



留仙洞地鐵站。（小紅書）

12月29日早高峰時間，深圳地鐵5號線與13號線換乘站留仙洞站因兩股客流疊加陷入停滯。到站客流與換乘客流激增，導致通道完全堵塞。部分乘客被擠在站廳中間長達10分鐘，險發生踩踏事故。晚高峰時期，月台持續擁擠。在留仙洞上班的市民稱：「天塌了。」「留仙洞可以改名叫留人洞。」

當晚，深圳地鐵在微博發佈運營公告，表示從今日（12月30日）起，實施相應的優化措施，具體為：及時發佈留仙洞站客流情況；增加客流引導人員；8:20-8:50期間，如遇客流極端擁擠情況，5號線雙向列車在留仙洞站將不停站通過。

深圳地鐵發佈運營公告。（微博）

公告發佈後，引起網民討論：「留仙洞上班的怎麼辦？」「主要原因還是5號線留仙洞站小，下車的人源源不斷被月台上13轉5的人擠得沒法走上站廳」，還有網民提出將附近的「石鼓站」、「西麗站」等作為換乘點，能夠有效分流。

12月30日上午，便有深圳市民發文稱：「留仙洞平時單向上行的樓梯變成了雙向都上行，太絲滑順暢了，這就是深圳速度嗎」。