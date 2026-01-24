回南天殺到！廣東未來幾日氣溫變化快　下周一再有冷空氣

寒流過後，廣東的氣溫正逐漸回升，不過，回南天亦將到來。



中國天氣氣象分析師林楠分析，1月25日-26日，廣東、廣西等地低空將轉為明顯的偏南風，露水凝結溫度會快速上升，達到12-16℃，追上地表溫度，有可能導致水汽凝結，出現回南天現象。不過，地表溫度也在緩慢上升當中，而非寒後極速轉暖，所以即便出現回南天，也不會非常典型。

另據廣東天氣預計，1月24日廣東大部市縣多雲，早晨有輕霧局部有霧，晝夜溫差大；1月25-26日，大部市縣多雲轉陰天，有小雨或霧，雨霧天氣能見度低，氣溫回升；1月26日夜間開始有新的一股弱冷空氣影響廣東，粵西北市縣氣溫率先略降。

具體來看，1月25日，珠江三角洲中東部、粵北和粵東市縣多雲轉陰天，有小雨，其餘市縣多雲間陰天，有分散性零星小雨。早晚有輕霧或霧。最低氣溫，粵北市縣7℃-10℃，雷州半島市縣14℃-18℃，其餘市縣10℃-13℃。

1月26日，粵西市縣多雲到陰天，局部有小雨，其餘市縣陰天間多雲，有小雨局部中雨，雨霧天氣能見度低。最低氣溫，韶關及清遠的北部市縣7℃-10℃，粵西、珠江三角洲中南部、粵東市縣14℃-17℃，雷州半島17℃-20℃，其餘市縣10℃-14℃。