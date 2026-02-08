「年宵花王」蝴蝶蘭　全中國三分之一產自佛山　一天能賣1萬株？

春節將至，各地的年宵市場陸續上場，市民亦準備挑選鮮花，期望新年「花開富貴」，全年好景。當中，蝴蝶蘭因為外表優雅，一直為大眾所愛，有「年宵花之王」的美譽。



你知道嗎？全國每4株蝴蝶蘭，便有1株來自佛山。佛山蝴蝶蘭的品種與銷情，連續多年登上央視新聞，肯定了「中國蝴蝶蘭之都」的地位。究竟佛山的蝴蝶蘭有甚麼過人之處？

位於佛山市南海區里水鎮的水上花市，是全國僅有的特色花市，每年都提前於傳統花市開市前舉行，雖為期僅數天，卻掀開了佛山市年宵花市的序幕。

佛山市里水鎮水上花市，是佛山唯一的水上花市，別具特色，受到央視關注報導。(視覺中國/當代中國授權）

佛山里水蝴蝶蘭 年產5000萬株 佔全國1/3

在佛山南海里水鎮的萬頃園藝世界，上演了一場融合花卉與時尚的跨界大秀。舞台上，模特兒手持蝴蝶蘭款款而行，向大家展示蝴蝶蘭的新品種。這樣的首發秀不僅為了年宵，更是展示南海里水蝴蝶蘭產業的成果。

行業流行一句話：每四株蝴蝶蘭，便有一株來自佛山。據佛山官方統計，蝴蝶蘭年產量穩定超過5,500萬株，佔全國市場三分之一。2021年，中國花卉協會授予「中國蝴蝶蘭之都」稱號，連續多年，每年春節花市都獲央視新聞報導，均肯定了佛山里水鎮的成就。

佛山的蝴蝶蘭佔全國1/3，品種多樣，年宵前的新品種首發秀也特別隆重，顯示蝴蝶蘭在佛山的地位。(佛山市南海區里水鎮宣傳文體旅遊辦公室)

氣候高溫潮濕 蝴蝶蘭完美生長條件

為甚麼佛山里水蝴蝶蘭特別出眾？

蝴蝶蘭喜歡熱帶氣候，喜高溫、高濕、通風透氣、忌曝曬。佛山里水鎮屬於亞熱帶季風氣候，全年氣候溫和濕潤，多雲多雨，光照柔和。這些都與蝴蝶蘭的生長特性高度契合，提供了天然優越的生長基礎。

佛山的商家積極以温室培植不同品種的蝴蝶蘭，提升質量及產量。(視覺中國/當代中國授權)

得天獨厚的地理環境下，商家們不斷引入智能技術，在溫室內大量培育優良品種，讓蝴蝶蘭數量和質量均迅速上升。

智能技術提升產量 日均銷售達1萬株

在里水蝴蝶蘭產業中，曾是最薄弱環節的育種與組培，因為引進智能科技得以顯著增強。

花芊羽蝴蝶蘭組培基地便是代表之一。位於南海區里水鎮華穗耘谷農業產業園，花芊羽蝴蝶蘭組培基地擁有2,300平方公尺標準化無塵車間、馴化室、智慧化溫控、自動滅菌及精密環境監測等核心設施。基地也率先在國內搭建蝴蝶蘭種苗數位追溯系統，透過瓶身二維碼即可追溯種苗全生命歷程。

在科技加持下，佛山蝴蝶蘭造就了大型的培植基地，從研發、種植、包裝、銷售做到一條龍產業鏈。(視覺中國/當代中國授權)

透過廣泛應用智能溫室，精準控溫、控濕、補光，徹底克服了自然氣候的波動，實現全年周期化、標準化生產，尤其能精準調控花期，確保全年供應量。

在科技加持下，如今，里水已集聚超過350家蝴蝶蘭種植企業，並形成了多個大型的蝴蝶蘭產業化基地。當中，規模較大的有里水萬頃園藝世界、南海花卉博覽園和里水蝴蝶蘭花卉基地。而里水蝴蝶蘭花卉基地更日均發貨一萬株以上，依托品種創新與新品、造型款的市場吸引力，銷售持續增長。

直播帶貨 完善物流鏈 最快24小時送達

這些龐大的生產基地，還是電商平台直播帶貨，及完善物流系統，形成一條從「生產、銷售、物流」的完整蝴蝶蘭產業鏈。顧客透過電商平台下單後，產品便立即在基地後台包裝，遠銷世界各地。

目前，里水已集聚了80多家電商企業，借助高速與冷鏈物流網絡，能確保蝴蝶蘭在採收後，在24小時至48小時內以送達全國大部分家庭，並高效出口至港澳地區及東南亞市場。

佛山積極引入電商平台直播帶貨，並配合冷凍物流系統，讓蝴蝶蘭能在短時間內遠銷各地。(佛山市南海區里水鎮宣傳文體旅遊辦公室)

佛山里水能夠成為「中國蝴蝶蘭之都」，不單是得天獨厚的地理條件，靠的是多方面條件的結合。從種植、研發，到銷售、運輸，里水形成了一條完整的產業鏈。正是這種環環相扣的產業力量，讓一個小鎮的特色產品，成功走進了國內千家萬戶和海外市場。

