復活節｜北上口岸和高鐵站迫爆　業者：港人內地旅遊增幅至少40%

【深圳口岸／福田／羅湖／西九龍高鐵站／高鐵／港珠澳大橋／蓮塘／皇崗／落馬洲／復活節／復活節假期】長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站和往深圳的各口岸早上被北上港人逼爆。



《大灣區之聲》引述香港旅遊業界人士表示，受國際局勢和航班燃油附加費增加影響，香港公共假期的部分遠程出行需求轉向東南亞及內地，不少香港市民的旅遊目的地以內地為主，尤其是中長線旅行團非常受歡迎。



報道指出，赴內地旅遊增幅至少達到40%以上，高鐵團及巴士團訂單量同比勁增，短途及中長途線路均呈現「一票難求」態勢。

《大灣區之聲》指出，不少港人選擇北上到深圳再中轉去目的地，深圳各出入境口岸也迎來高峰。早上10點，有市民表示在深圳灣口岸已經擠到「缺氧」了。不過雖然大家都在排隊，有網民則發文戲稱「香港有自己的春運」。

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站和往深圳的各口岸早上被北上港人逼爆。（大灣區之聲）

據深港口岸部門預測，深圳羅湖口岸、深圳灣口岸、福田口岸、廣深港高鐵西九龍站口岸、蓮塘口岸、深圳寶安國際機場日均出入境人員預計將達到25萬人次、19萬人次、23萬人次、12萬人次、11萬人次、1.9萬人次。其中，羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸或將成為深港旅客首選；廣深港高鐵西九龍站口岸為內地其他城市旅客首選。

深圳邊檢總站則預測，假期日均客流量預計達99萬人次，客流高峰將出現在4月3日、4日，有望突破歷史客流峰值，單日峰值或突破113萬人次。

據國鐵集團消息，為期5天的鐵路清明假期運輸3日開始啟動，今日（3日）到4月7日，全國鐵路預計共發送旅客9050萬人次，4月4日為客流最高峰日，預計發送旅客2120萬人次。清

明假期運輸期間，全國鐵路實行高峰線運行圖，在京廣、京滬、京哈等高鐵幹線通道安排開行夜間高鐵，日均計劃開行旅客列車超1.3萬列。

可透過三種方式觀看口岸人流

為避免擁堵排隊時間過長，北上港人和即將赴港的內地遊客可以通過微信小程序「i口岸」、香港保安局「口岸通」網頁和香港入境處APP，實時瞭解深圳各口岸客流情況，選擇合適的口岸錯峰出行。