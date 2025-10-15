電動單車充電30秒突爆燃　33歲男全身9成燒傷危殆

據深圳晚報報道，近日，33歲的吳先生在使用外接插線板為電動單車充電時，僅過30秒，就「砰」的一聲電動單車發生爆燃，導致吳先生全身燒傷面積高達90%。



吳先生迅速被送到醫院，由於全身燒傷面積達90%，病情危重，術中滲血多，麻醉管理難度大。面對如此嚴峻的燒傷，燒傷整形科決定運用MEEK植皮手術。

手術在全身麻醉下進行，醫療團隊分步取吳先生背部及正面殘存的健康皮膚，並迅速將皮片送至手術室進行精密制備。借助MEEK植皮技術，製備好的皮膚，可以擴大到原表皮面積的6倍左右。

電動單車起火，消防員滅火演習。（視覺中國）

手術從早上9點持續到下午近3點，歷經約6個小時，這場多學科協力的手術順利完成。術後，在燒傷整形科和重癥醫學科（ICU）的精細管理下，吳先生順利度過休克期，病情平穩。

電動單車充電不當極易引發火災，切記嚴禁室內充電、飛線充電；避免充電時間過長，原則上不超過8小時；使用原裝充電器和電池，定期檢查電池狀況；在規定地點充電，不在樓道、安全出口等疏散通道充電；充電時遠離易燃物品，確保周邊通風。