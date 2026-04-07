清明節假期｜深圳吸金21億　港人廣東預訂酒店熱度激增8倍以上

4月6日，深圳市文體廣電旅遊局公佈初步測算數據，在剛剛過去的內地清明三天假期（4日至6日），深圳全市共接待遊客達321.6萬人次，旅遊收入達21.20億人民幣。



另外因香港復活節和清明假期重迭，不少港人北上度假，預訂廣東旅遊產品的訂單量按年增長超過3倍，其中酒店預訂熱度激增8倍以上，消費模式從過往的「購物掃貨」升級為「休閒度假」。



復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，不少港人北上回鄉祭祖或旅遊，深圳灣口岸便擠滿了北上港人。（Nick Siu@Facebook「 深圳大灣區吃喝玩樂情報站」）

清明節假期，深圳錦繡中華中國民俗文化村推出「國潮文化節。（深圳新聞網）

清明節假期，深圳各個商場人頭湧動。（深圳新聞網）

入境遊廣東奪冠 港人在深追求「休閒度假」

《深圳特區報》7日報道，內地清明假期三天（4日至6日），深圳全市接待遊客321.6萬人次，實現旅遊收入21.20億人民幣。

同程旅行平台數據指出，清明假期，深圳高品質酒店預訂熱度同比大增190%，領跑內地市場。飛豬《2026清明假期出遊快報》顯示，深圳成清明假期旅遊預訂最熱門的國內遊目的地之一。

另外因香港復活節與內地清明假期重疊，不少港人多選擇就近北上度假。攜程數據顯示，清明期間入境遊用戶訂單數同比增長接近翻倍，廣東成為最熱省份，用戶訂單數佔比近三成且實現翻倍增長。

同程旅行旗下HopeGoo平台數據顯示，香港居民在清明期間預訂廣東旅遊產品的訂單量同比增長超過3倍，其中酒店預訂熱度激增8倍以上。

位於福田區深業上城的無印良品酒店，假期前後客房均告售罄。據了解，清明期間，香港客比較鍾愛這家酒店，而且在深圳的消費模式已從傳統的「購物掃貨」升級為「休閒度假」。

福田區深業上城的無印良品酒店，假期前後客房均告售罄。（Klook）

祭祖兼春假 帶動旅遊家庭客群

同時，清明祭祖傳統吸引華人入境，港澳台、馬來西亞等客源成為入境主力。此外，由於今年內地多地推行中小學春假（春季期間內地學校的短期假期），與清明假相連形成6天長假，而廣東憑藉氣候宜人及嶺南文化優勢，成為內地親子家庭長途游的首選。

這些家庭客群平均停留時間延長，更傾向選擇深度游及「酒店+門票」等綜合套餐。

同程旅行數據顯示，深圳歡樂谷、世界之窗等主題樂園預訂熱度持續走高，相關「酒店+門票」套餐產品提前售罄，其中小梅沙海洋世界打造的「春日泡泡節」成為親子打卡熱門地。深圳各大主題樂園和文博場館的客流火爆。