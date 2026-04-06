清明假期｜深圳民眾為避塞車花11小時提前由揭陽回家：破20年紀錄

6日（周一）是內地清明假期的最後一天，全國出行迎來返程高峰。內媒報道指，深中通道在6日塞車嚴重，更有不少深圳民眾提前在5日（周日）啟程回家，仍然避不開塞車。



深中通道在6日（周一）塞車嚴重。（《南方都市報》）

深中通道在6日（周一）塞車嚴重。（《南方都市報》）

《南方都市報》報道，深中通道在6日（周一）塞車嚴重。有網友從珠海坐巴士到深圳，路上就塞了4小時。

深圳不少民眾為了避開返程高峰，選擇了5日（周日）就啟程，但是仍避不過塞車。有深圳民眾表示，5日晚上7點半從順德搭乘巴士回深圳，直到半夜12點多才到達。

不少民眾提前在5日（周日）啟程回家，仍然避不開塞車。（《南方都市報》）

不少民眾提前在5日（周日）啟程回家，仍然避不開塞車。（《南方都市報》）

更有民眾表示，5日下午3點由廣東省揭陽市葵潭上高速公路回深圳，花了6小時才到陸豐服務區，到深圳花了11小時，更表示這經歷「打破20年紀錄」。

三天假期內地跨區域人員流動量預計達8.4億人次

央視報道，交通運輸部數據顯示，三天假期，全社會跨區域人員流動量預計達8.4億人次，日均2.8億人次，同比增長約6%。其中，鐵路、公路首日客運量均超歷史同期峰值。

6日（周一），全國鐵路預計發送旅客2080萬人次，計劃加開旅客列車1369列。多地火車站迎來短途返程客流，加開臨時旅客列車的同時還採取動車組重聯、普速列車加掛等方式提升運力。

公路方面，6日（周一），粵港澳大灣區和長三角地區高速公路的返程通行壓力較大，尤其是大中城市出入口路段、景區鄰近路段、過江過海通道等。交通部門加大調度，根據車流量動態調整應急車道的使用，保障通行順暢。