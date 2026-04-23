廣州南沙今年首季GDP逾570億元　同比增長11.3%　增速領跑全市

4月23日，廣州市南沙區統計局對外發布2026年一季度南沙經濟運行情況。今年一季度，南沙全區地區生產總值570.81億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長11.3%，GDP增速領跑全市。



其中，第一產業增加值6.52億元，同比增長5.4%；第二產業增加值202.09億元，同比增長3.4%；第三產業增加值362.19億元，同比增長16.7%。



廣州南沙自貿區城區（新華社）

農業生產形勢平穩 重點農產品提效提質

據《廣州南沙發佈》消息，全區農業總產值20.47億元，同比增長4.6%。其中，種植業產值同比增長3.6%，蔬菜播種面積、產量同比分別增長0.6%、3.9%；番石榴依託標準化種植與技術攻關，實現面積、產量、質量齊升，帶動園林水果產量同比增長5.8%。畜牧業產值同比增長67.2%，其中重點養殖企業擴大生產規模至設計產能，帶動生豬出欄同比增長1.2倍。漁業產值同比增長3.1%，水產品總量同比增長6.0%；觀賞魚銷售量898萬尾，同比增長15.2%，養殖效益明顯提高。農業社會化服務、農機作業、病蟲害統防統治等專業及輔助性活動服務質量與效率保持穩定，產值同比持平。

工業大盤穩中有進 重點行業穩步增長

規模以上工業增加值同比增長7.9%，增速較上年同期和上年全年均提高4.0個百分點。全區工業行業大類增長面54.5%；重點行業中，汽車製造業在新能源汽車產銷兩旺帶動下，汽車產量同比增長8.0%，其中新能源汽車產量同比增長3.3倍，帶動汽車製造業產值同比增長1.9%；計算機、通信和其他電子設備製造業16.7%，船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值同比增長17.6%，醫藥製造業產值同比增長36.2%。「專精特新」企業穩定增長，產值同比增長6.8%，其中「小巨人」企業產值同比增長17.7%；集成電路企業合計產值同比增長15.1%。優勢產品產量增勢良好，除汽車外，家用電冰箱、房間空氣調節器、顯示器產量、鋰離子電池產量同比分別增長43.6%、50.2%、5.5倍、7.8倍。

服務業發展動能充沛 支柱板塊貢獻顯著

今年1到2月，規模以上服務業營業收入290.41億元，同比增長49.1%。營利性服務業營業收入174.70億元，同比增長77.4%，展現出強勁增長態勢；其中，租賃和商務服務業受諮詢與調查業、人力資源服務業拉動翻倍增長，同比增長1.1倍；科學研究和技術服務業在知識產權服務高速增長帶動下，同比增長22.6%，增速比上年同期和上年全年分別提高32.4個、21.7個百分點；互聯網、軟件和信息技術服務業在軟件開發、集成電路設計等相關企業有力帶動下，維持去年以來兩位數增勢，同比增長32.6%。

消費市場平穩增長 商品銷售增長較快

社會消費品零售總額81.66億元，同比增長7.0%。按消費類型分，商品零售增長14.3%，餐飲收入增長29.7%。限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長20.5%，限額以上煙酒類，化妝品類，文化辦公用品類等升級類商品實現零售額同比分別增長1.6%、32.4%、1.9倍；限額以上汽車類商品零售額同比高速增長3倍。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額同比增長17.9%。

固定資產投資穩步改善 新動能投資持續增長

固定資產投資同比增長6.4%。重點項目有序推進。工業投資投資額同比增長36.3%，拉動效應顯著；其中計算機、通信和其他電子設備製造業同比增長46.7%，電氣機械和器材製造業同比增長1.3倍。新增入統工業投資項目36個，涉及計劃總投資同比增長34.0%，項目規模顯著提升。高技術製造業、先進製造業完成投資同比分別增長63.5%、8.2%，新動能產業增勢良好。

廣州港南沙港區（新華社）

港航物流韌性增強 關鍵指標運行穩健

在國際複雜局勢推高港航物流運營成本情況下，南沙港區貨物及集裝箱吞吐量仍然實現雙增長，貨代倉儲業同步穩健擴張。南沙港區碼頭貨物吞吐量8931.95萬噸，同比增長1.8%；集裝箱吞吐量562.07萬TEU，同比增長7.8%。

1到2月，規模以上貨代倉儲業營業收入同比增長12.8%，其中，多式聯運和運輸代理業保持雙位數增長，同比增長15.8%，裝卸搬運和倉儲業營業收入小幅增長0.9%。