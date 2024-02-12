新年不打烊｢24小時為你亮著的一盞燈｣　深圳｢百姓書房｣引港人打卡

被稱為「千館之城」的深圳，去年7月開始運營一座特殊的「百姓書房」。以「24小時為你亮著的一盞燈」為宗旨，為在深圳辛苦打拼的年輕人一個輕鬆私密的閱讀休閒空間。在啟動後，立刻成為社交媒體中當紅的「深圳自修打卡地」，也吸引不少港人北上打卡閱讀。



據深圳特區報報道，「百姓書房」 一、二樓為圖書區及活動區，陳列約6000個種類共計2萬冊圖書。同時，書房內設置約150個閱讀座位以及「里約生活館」特色水吧。三樓為展覽區「凝望空間」，為市民提供多元化藝術展覽服務。四樓為「安心驛站」，設有VR體驗區、宣洩室、心靈原野等區域，提供免費的專業化心理諮詢等服務。

尤其「靜思房」、「時習館」自修室熱度最高。靜思房為單人自修室，總共6間，採用防窺式玻璃門，內有舒適的座椅、書桌，需掃預約碼進入；時習館為公共自修室，但設置了書桌隔斷等私密性設施。

據悉，自從去年7月啟動運營以來，每天人流都在1300至1500人次，獨立的自修區更是幾乎天天爆滿。運營方表示，「除了12個專門的自修位之外，書房還有200多個閱讀位，閱讀位是不用預約的，市民如果預約不到自修位，也可選擇直接來書房閱讀位自修。」另外提醒，一樓是24小時營業，二樓以上會在晚上9時半或者10時關門，「自修位幾乎任何時段都是高峰期，凌晨四至五時自修館還有人自修」。

書房店長表示，「書房在春節期間正常開放。」她今年過年也將留守值班，繼續為市民提供良好的服務。「在小紅書上，我們書房的靜思房被稱為深圳最美自修室，而且有越來越多的香港同胞過來打卡閱讀，看到書房這麼受市民歡迎，我也特別開心。」

春節期間，「百姓書房」將舉辦豐富多彩的活動，2月9日和17日，在一樓「思想天窗」舉辦「百姓時光· 新春特輯」活動，活動將介紹中華傳統文化，市民遊客可分享家鄉的新年習俗，並參與創作一份屬於自己的新春文化非遺手工作品。

二樓攤位舉辦名為「賀春書展· 喜閱新章」的迎新春書展活動，精心挑選文化習俗、經典名著、歷史、文學等各類書籍，內容豐富並與中華傳統文化緊密相關。

地址：福田區南園街道深南中路1033號（檔案大廈）

交通：地鐵大劇院站（1號線）B出口步行17分鐘；紅嶺南地鐵站（9號線）A出口步行9分鐘



除了「深圳書房」外，深圳福田文體中心、南山書房（聽雲軒、象群軒、熏風閣、平原軒）、鹽田聽海圖書館等皆為24小時讀書自修室。