3體｜首集現文革情節　教授遭紅衛兵活活打死　網民：詆毀中國

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，於3月21日正式啟播。片中一幕文化大革命期間，物理學教授於北京的批鬥大會上被活活打死的一幕引起網民討論。在中國社交平台豆瓣上，有網民發表文章稱，《3體》顯示西方不願接受當今發達的中國。



《3體》有關文革的內容一直備受關注，第一集的頭五分鐘便已為觀眾呈現了一場文革批鬥的場面。該段情節是角色葉文潔的回憶，時間場景是1966年的清華大學，當時葉文潔的父親葉哲泰被紅衛兵押上台並質問是否精通各種力學，在教學中擅自加入大量相對論的內容等。葉哲泰回稱相對論是物理古典理論，不可能不教，但被紅衛兵駁斥是胡說，「愛因斯坦他有奶便是娘，跑去為美帝主義國做原子彈！」

隨後，葉哲泰的妻子被請上台，後者稱自己已徹底醒悟，站在人民的一邊，並指控丈夫在教學中散布宇宙大爆炸的反動理論，給上帝的存在留下了位置等。對於上帝是否存在的問題，葉哲泰稱科學沒有確實的證據，之後便被數名紅衛兵活活打死，場面血腥震撼。

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雖然在Netflix未進入中國市場，不過劇集仍引起大量網民的關注，部分人更指摘該劇是刻意利用文革等元素，以貶低、詆毀中國，「為了一碟醋，包了一盤餃子」、「幾年前第一次看了小說，看了開頭立馬就知道這書為啥被國外吹捧了」。其中一篇於21日發布在豆瓣的文章稱，該劇顯示出西方不願接受當今發達的中國，「外國人眼中的中國，依舊是那個壓抑落後瘋狂的刻板印象，所有的災難都是源於此，中國人不配拯救世界，只能等著西方來拯救」。

值得一提的是，在網絡電影資料庫（IMDb），《3體》的總體評分為7.3分，若只算中國網民的評分則降至6.5分。然而，也有高達35.6%的中國網民給了10分滿分，只給1分的則有22%。

Netflix版《3體》於3月21日啟播。（《3體》劇集劇照）

針對劇中文革場景，《紐約時報》中文網早前報道指出，監製亞歷山大·伍（Alexander Woo）描述「那是一段很少會有小說提及的歷史，更不用說拍攝出來了」。他稱，包括自己的家人，以及前兩集的導演曾國祥的家人都經歷過那個時代，把文革場景活生生地展現出來，在很大程度上是其功勞，因為他知道沒有人用這種冷靜的眼光拍攝過這些場景，「也許從來沒有過」。他進一步提到，當他把片段放給母親看時，能看出她的恐懼，「那是真的，真的發生過這樣的事」。

今年1月，有傳中宣部、網信辦已下令全網屏蔽劇中有關文革批鬥的內容。據《The Hollywoord Reporter》報道，亞歷山大·伍對此表示，沒有人在寫作上對中國有任何特殊目的，也不必擔心審查制度。曾國祥則表示，這是歷史的重要組成部份，如果大家誠實地面對，就可以從中學習。