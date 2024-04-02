北上注意｜福田、皇崗口岸將迎清明客流高峰　料這幾時段逼爆人

大量港人復活節假期北上消費，不少港深陸路口岸都出現大排長龍的景象。隨着清明節即將到來，皇崗出入境邊防檢查站預計，福田口岸和皇崗口岸將於4月4日和4月7日迎來出鏡客流高峰。



大量港人復活節假期北上消費，不少港深陸路口岸都出現大排長龍的景象。（盧翊銘攝）

皇崗邊檢站表示，自3月29日至31日，該站執勤民警共查驗出入境人員達80萬人次，其中，皇崗口岸出入境人員17.6萬人次，福田口岸出入境旅客逾62.4萬人次。

特別是3月29日，全站查驗出入境人員逾28萬人次；福田口岸出入境旅客逾22萬人次，僅入境旅客15.6萬人次，分別創口岸全面恢覆通關後單日出入境客流量新高和福田口岸入境客流量最高歷史紀錄。

工作人員介紹，內地的清明節長假為4月4日至6日，香港清明節假期僅為4月4日一天，恰與復活節假期和周末相近，連日來，大批港澳居民攜家帶口紛紛提前返鄉祭祖掃墓、緬懷先人或趁春光明媚參加旅行團踏青賞景，內地居民則赴港澳旅遊觀光，令皇崗、福田口岸出入境客流持續呈攀升態勢。

復活節假期落馬洲口岸人流。（網上圖片）

皇崗邊檢站預計，隨着清明節假期即將到來，福田口岸日均出入境客流將達到19.7萬人次。皇崗口岸入境客流高峰將出現在4月4日8時至12時、4月5日至7日每天23時至次翌日1時30分，出境客流高峰預計出現在4月1日、4月7日16時至翌日2時。

福田口岸入境客流高峰將出現在4月4日7時至15時，出境客流高峰預計出現在4月1日、4月4日、4月7日9時至11時、17時至22時。