習近平會美企學界　新華社：樹立正確戰略認知、追求中美世界共贏

國家主席習近平3月27日會見美國工商界和戰略學術界代表，官媒《《新華社》》隨後於3月28日起，分別從樹立正確戰略認知、拓展互利合作空間、拉緊人心民意紐帶、為了「一個更好的未來」等為題，連發四篇「推動中美關係持續穩定健康向前發展系列評論」。



《《新華社》》評論指出，今次會議重點重申習近平所提出的「樹立正確戰略認知」，點明中美建交以來，雙方克服困難、砥礪前行，達到前所未有的合作關係，未來將用更開闊的胸懷看待彼此差異，而非以競爭定義全部關係。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

《《新華社》》表示，習近平日前會見美國戰略學術界代表，體現中國領導人從最高層面推動中美智庫交流，樹立正確戰略認知，減少戰略誤判的思路。

針對「拓展互利合作空間」，《新華社》認為，中美兩國是世界經濟兩大火車頭，經濟總量超過世界三分之一，雙邊貿易額約佔世界五分之一，證明中美各自的成功是彼此的機遇。「中國發展歷經各種困難挑戰才走到今天，當前中國的經濟是健康永續的，過去沒有因為『中國崩潰論』而崩潰，現在也不會因為『中國見頂論』而見頂」。

3月27日，習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。前排右二為艾利森。（新華社）

在中美民間交流面向，《新華社》表示，近年來中美民間緊密交流象徵「拉緊人心民意紐帶」，稱自2023年底以來，中美民間交流活動蓬勃發展，持續推動務實合作。

文章列舉中國各城市組團訪美，美國文化藝術團隊訪華演出，表明不論形勢如何變化，中美人民交流合作的意願不會改變，當越來越多兩國青年攜手同行，將為中美關係未來發展注入活水。

3月27日，習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。（新華社）

最後，《新華社》認為促進中美關係是「為了一個更好的未來」，呼籲美國政治人物屏棄西方中心主義。因發展中國家正在迅速崛起，為順應此一潮流，中美雙方應透過拓展合作領域、創新合作模式，推動世界經濟復蘇。

文中引述習近平所說：「只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來。」《新華社》總結，中美如何互動，牽動國際合作的風向，面對全球性挑戰與困境，美方應與中國相向而行，共同追求兩國共贏和世界共贏。