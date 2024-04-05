姜濤涉嫌嚴重違紀違法　正接受調查

黑龍江省紀委監委網站日前發布消息指，北大荒農業服務集團有限公司董事長姜濤涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。



北大荒農業服務集團有限公司成立於2020年12月29日，法定代表人為姜濤。北大荒現代農業服務集團有限公司是前述公司大股東，持股100%，法定代表人同樣為姜濤。而前身為黑龍江省農墾總局的北大荒農墾集團有限公司，則是前述公司大股東，持股100%。

據北大荒農墾集團有限公司網站介紹，北大荒集團轄區土地總面積5.54萬平方公里，現有耕地4448萬畝、林地1362萬畝、草地507萬畝、水面388萬畝，是國家級生態示範區。下轄9個分公司、108個農（牧）場有限公司，978間國有及國有控股企業。

姜濤。（梁碧玲攝）

近幾個月，北大荒農墾集團有限公司高層變動頻繁，2023年12月底，趙世君因個人原因，請辭去獨立董事和董事會審計委員會主任委員等職務；2024年1月6日，劉化蓮因年齡原因不再擔任公司職工董事和董事會薪酬與考核委員會委員等職務；2024年1月15日，董事長王守聰因工作調動遞交書面辭職報告。

值得一提的是，因與本港頂流男子組合MIRROR成員同名，消息亦令不少網民誤會：「仲以為係MIRROR姜濤」、「兩個字嘅名太容易撞名」。