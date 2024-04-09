「小華為」海能達遭美國法院全球禁售對講機　每日罰款100萬美金

被業界稱為「小華為」的內地對講機巨頭海能達8日（周一）發布關於重大訴訟的進展公告稱，美國法院判令，臨時禁止公司在全球範圍內銷售雙向無線電技術的產品，並處以每天100萬美元的罰款。受禁售影響，在深圳上市的海能達的股價連續兩日跌停。



美國法院判令，臨時禁止海能達在全球範圍內銷售雙向無線電技術的產品，並處以每天100萬美元的罰款。（海能達官網）

此次事件源於海能達與摩托羅拉（Motorola）公司的專利糾紛。海能達於2022年6月向深圳市中級人民法院訴請公司設計開發的H系列產品不侵犯摩托羅拉商業秘密和版權。該案件進入庭審環節後，摩托羅拉向美國伊利諾伊州聯邦地區法院提交了禁訴令動議，要求海能達撤回深圳案件的起訴，美國法院於2024年3月批准了該動議。

近日，海能達收到美國法院的判令，判令認定公司未能完全遵守其禁訴令，臨時禁止公司在全球範圍內銷售雙向無線電技術的產品，並處以每天100萬美元的罰款，直至公司完全遵守禁訴令之時止。

面對嚴苛的禁令，海能達稱，目前公司已撤銷深圳案件的起訴，同時按要求暫停銷售雙向無線電技術產品，並已向美國法院申請撤銷上述判令，近日正在美國法院持續進行聽證。公司將進一步採取各項應對措施，爭取最短時間撤銷上述判令。

海能達在淘寶、天貓、京東的對講機產品也已經全部下架。（第一財經）

內媒指，海能達在淘寶、京東的對講機產品也已經全部下架。天貓旗艦店入口顯示「緊急通知」，表示已無商品可賣。

股價連續兩日跌停

受美國法院判令禁售影響，在深圳上市的海能達（SZ002583）8日一字跌停，報4.24元人民幣/股。海能達9日開市後再跌停，報3.82元人民幣/股。