山西恒山景區石頭滾落1死5傷　地質專家到場勘察排險

5月2日，北岳恒山景區內有石頭滾落，多名遊客被砸傷。

山西恒山景區管理中心消息，事件中有6人受傷，其中一名遊客因傷勢過重，經搶救後不治，其餘傷者留院觀察。



《紅星新聞》報道，恒山景區上山步道區域內有石頭滾落。有遊客稱，自己在下午4時許下山，聽說受傷的遊客當時還沒上到山頂，被滾落的石頭砸傷，傷者有多人，景區隨即關閉，禁止遊客上山，山上的遊客也被通知下山。

該遊客還稱，他下山時目睹有兩輛救護車上山，有幾名傷者被人抬下。網傳圖片顯示，石頭滾落揚起大量塵土，有救護人員將傷者抬上救護車。

恒山景區工作人員證實，5月2日下午有遊客被落石砸傷，現場落石已清理完畢，步道已經恢復使用，景區正在組織遊客有序下山。

該工作人員稱，下午2時50分左右接到遊客被落石砸傷的電話，隨後通知相關部門，目前相關部門正在現場，但他不清楚具體的遊客受傷情況。

《央視新聞》報道，山西恒山景區管理中心消息，5月2日下午3時05分許，位於山西省大同市渾源縣的恒山景區虎風口處發生落石，致6名遊客受傷，其中1名遊客因傷勢過重經搶救無效不幸身亡，其餘5名傷者無生命危險，正在醫院觀察治療。

事發後，渾源縣啟動應急預案，全力救治傷員，疏散現場遊客，目前已無遊客滯留。地質專家已前往現場進行勘察排險。

公開資料顯示，恒山位於山西省大同市渾源縣城南4公里處，與東岳泰山、西岳華山、南岳衡山、中岳嵩山並稱為中華五岳，為國家4A級旅遊區。

1982年，恒山被國務院首批公布為國家級風景名勝區，轄有13處子景區，其中主景區面積122.38平方公里，擁有國家級重點文物保護單位7處，省級文物保護單位8處和恒山國家森林公園等。2009年，北岳恒山被成功列入「國家自然和文化雙遺產名錄」、「世界自然和文化遺產預備名錄」。