汶川地震遇難母親手機遺言：寶貝，如果你能活著，要記住我愛你

今日（12日）是四川汶川大地震16周年，在當年的震央映秀鎮，來自各地的民眾到紀念碑前為遇難者默哀，獻花祭奠。



今日適逢母親節，一則當年的新聞再次受到關注。當年搜救隊員在搜救時，意外發現一名遇難的母親，身體呈現保護姿勢，懷中抱著自己3、4個月大的孩子。這名遇難母親的手機短訊留下了遺言：「親愛的寶貝，如果你能活著，一定要記住我愛你。」



據當年內媒央視、金羊網等報道，救援人員發現這位遇難母親的時候，她已經死了，是被垮塌下來的房子壓死的。當時她雙膝跪著，整個上身向前匍匐著，雙手扶著地支撐著身體，身體被壓得變形。

救援人員從廢墟的空隙伸手進去，確認她已經死亡，又向著廢墟喊了幾聲，用撬棍在磚頭上敲了幾下，裏面沒有任何回應。當人群走到下一個建築物的時候，救援隊長忽然往回跑，邊跑變喊「快過來」。他又來到她的屍體前，費力地把手伸進女人的身子底下摸索，摸了幾下，他高聲喊「有人，有個孩子，還活著」。

經過一番努力，救援人員小心地把擋著她的廢墟清理開，在她的身體下面躺著她的孩子，包在一個小被子裏，大概有3、4個月大，因為母親身體的庇護，他毫髮未傷，抱出來的時候，他還安靜地睡著，他熟睡的臉讓所有在場的人感到很溫暖。

隨行的醫生過來，解開被子準備為孩子做檢查時，卻發現有一部手機塞在被子裏。醫生看了下手機屏幕，發現屏幕上是一條已經寫好的短訊：「親愛的寶貝，如果你能活著，一定要記住我愛你。」

報道指，當時看慣了生離死別的醫生卻在這一刻落淚了。手機傳遞著，每個看到短訊的救援人員都落淚了。