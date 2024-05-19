帶值320億比特幣逃英國　錢志敏非法集資案內幕曝光：13萬人被騙

英國警方3年前調查一宗洗黑錢案期間，查獲逾6.1萬枚比特幣（Bitcoin），價值達到約320多億人民幣，及後發現款項來自一宗欺騙近13萬名中國投資者的非法集資案，即藍天格銳非法吸收公眾存款案。案中疑犯、被指是詐騙首腦的錢志敏（又名張雅迪，Yadi Zhang）早前在倫敦首次出庭，被控使用或持有犯罪財產等罪名，她否認控罪。



內媒《中國新聞週刊》19日的報道揭露多個案件細節，包括藍天格銳的運作方式、錢志敏如何通過比特幣洗錢等。



右一戴口罩者為錢志敏。（《中國新聞週刊》）

內媒早前報道指，藍天格銳非法吸收公眾存款案為一宗金融龐氏騙局，共有近13萬名中國投資者捲入其中。案件牽涉金額逾430億（人民幣，下同）。

《中國新聞週刊》報道指，涉案的6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，在中國警方對藍天格銳進行調查後，錢志敏於2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護照到了英國。

位於天津市河東區福建大廈內的藍天格銳公司辦公地點，已被查封。（《中國新聞週刊》）

報道指，錢志敏在英國落網後，她以張雅迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據《中國新聞週刊》從不願具名的知情人士處獲悉，這個日期可能不實。該人士稱錢志敏1978年9月出生於江蘇如皋，專科學歷，結過婚，後來離異。

報道指，在2014年3月，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月起，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。藍天格銳在2017年7月爆煲，不再發放紅利和本金。

藍天格銳聲稱有多個投資項目，包括比特幣礦場、醫療產品等。一名做過醫生的投資者被藍天格銳推出的醫療產品吸引，前後投資多達1200多萬。

藍天格銳的一場推介會現場圖。（《中國新聞週刊》）

蒙面紗坐輪椅被高舉登場

報道又揭露錢志敏推銷藍天格銳的手段。在2016年秋，一名投資者在北京參加了一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會。該投資者形容，那是一個瘋狂的場面：錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議台的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是「三世富貴」——它來自藍天格銳的宣傳語：「你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。」

曾在香港成立公司作為傳銷組織於安徽吸金

報道又指，在經營藍天格銳前，錢志敏還涉及其他傳銷案。錢志敏曾化名「李霞」，在2012年與他人在香港註冊成立香港瑞銀國際集團有限公司作為傳銷組織，以「投資山茶油項目」為名在安徽吸金。案發後有其他首領被捕獲刑，但錢志敏成功逃脫。案件被查處還不到一年時間，在逃的錢志敏2014年在天津成功註冊成立了藍天格銳。

律師：錢在案發前可用贓款在交易平台直接購買比特幣

北京德恒律師事務所律師劉揚解釋，錢志敏通過比特幣洗錢的行為並不複雜。錢志敏是在2017年9月逃至英國，同年9月4日，央行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，從那時起，虛擬數字貨幣交易所才關閉了人民幣與虛擬數字貨幣的兌換通道。也就是說，錢志敏在案發前可以使用贓款在交易平台直接購買比特幣，再加上當時帳戶實名制等反洗錢手段的缺位，她很容易就實現了攜比特幣逃至境外。