北上注意｜中疾控警告：柯薩奇病毒A6正在演變　存在爆發風險

中國疾控中心周報近日發布一項關於手足口病病毒的調查研究，柯薩奇病毒A6已成為導致內地手足口病重症病例的主要病原體，目前與重症手足口病相關的柯薩奇病毒A6正在演變，並存在爆發的風險。



柯薩奇病毒A6已成為導致內地手足口病重症病例的主要病原體。（資料圖片）

內媒《廣州日報》報道，研究團隊介紹，手足口病是一種主要由多種腸道病毒引起的傳染病，主要影響嬰兒和兒童，症狀通常以發燒、口腔潰瘍和皮疹為主，症狀一般較輕，在7至10天內緩解。然而，部分重症病例可能出現危及生命的神經、呼吸或循環系統併發症。

根據國家手足口病病原體實驗室監測網絡，研究團隊調查了內地2012年至2023年間的手足口病重症病例，從中獲得74株柯薩奇病毒A6菌株進行分析，並得出結論：柯薩奇病毒A6已成為導致內地手足口病重症病例的主要病原體，此外，與重症手足口病相關的該病毒正在演變，並存在爆發的風險。因此，必須加強對重症手足口病的監測。

研究團隊表示，5歲以下的手足口病重症病例免疫系統不成熟，如果不能得到及時診斷和治療，可能增加易感性，並導致嚴重併發症和潛在的致命後果。因此，開發柯薩奇病毒A6疫苗，對預防易感兒童出現重症手足口病至關重要。

手足口病是一種主要由多種腸道病毒引起的傳染病，主要影響嬰兒和兒童。 （資料圖片）

4到7月是手足口病流行季

根據以往監測數據顯示，每年4月~7月為手足口病的流行季，另外9月~10月有一個發病小高峰。

手足口病主要通過密切接觸病人的糞便、皰疹液、鼻咽分泌物、唾液及接觸被其污染的手、毛巾、手絹、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或環境而感染。

手足口病通常病情較輕，呈自限性，7～10天病程後可完全康復，只有極少數患兒病情惡化迅速，會出現併發症，如心肌炎、肺水腫、無菌性腦膜炎等，嚴重的會導致死亡。

出現這些症狀，儘早就醫

專家提醒，在手足口病高發期，家長要盡量避免帶孩子到人員很密集、空氣不流通、相對密閉的公共場所，還要特別注意孩子的健康狀況，一旦出現發熱發燒、手足口等部位皮疹，或者出現精神不振、食欲明顯下降等改變，要立即到醫院就診，同時做好居民隔離。

需要高度警惕的具體症狀包括：

1.高燒持續不退，38.5℃超過3天，同時出現皮疹或皰疹；

2.精神萎靡、嗜睡、不吃東西、有頻繁噁心、嘔吐；

3.驚鬧不止、煩躁不安、呼吸急促、心率增快、面色蒼白（退熱後也不緩解）；

4.肢體頻繁抖動、驚跳，睡眠受到嚴重影響；

5.頭痛、眼球上翻、出冷汗，甚至驚厥發作。

養成良好的手衛生習慣，也就是勤洗手，這是最經濟最有效的預防手段。（醫管局）

預防手口足病，這麼做：

個人與家庭在預防手足口病方面，可以怎麼做？專家提醒三個重要點：

1.養成良好的手衛生習慣，也就是勤洗手，這是最經濟最有效的預防手段。飯前、便後、外出後用肥皂或消毒液洗手；不僅要給寶寶勤洗手，家長自己也要養成勤洗手的習慣。

2.多通風，多晾曬，多消毒。要重視家庭環境衛生，多通風，可有效降低空間內的病毒量，建議每天早中晚，各通風2到3次，每次通風30分鐘左右；尿布、毛巾、衣服、被褥等應經常更換、清洗和晾曬，經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如家具、牆壁和玩具等，不與他人共用餐具、杯具及毛巾。

3.建議適齡兒童盡早接種疫苗。雖然手足口病是由多種腸道病毒引起的，但EV-A71仍是引起重症病例、死亡病例的主要「元兇」，接種EV71疫苗，可以有效地減少手足口病重症的發生。建議6月齡—5歲的兒童盡早完成手足口病毒疫苗的接種。