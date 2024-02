國家安全部斥美國「惡人先告狀」：只許美搞情報，不許中反間諜？

2月18日,國家安全部微信公眾發布文章,直斥美國政府雙重標準,「只許你搞情報,不許我反間諜?」



文章指,當前,中美關係正處在企穩向好關鍵階段,兩國外交、經濟、軍事等領域溝通漸次展開,雙方禁毒合作、人工智慧議題溝通也在緊鑼密鼓推進。而就在中美雙方積極落實「舊金山願景」之際,美國中情局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)近期在《外交事務》上以「間諜與治國之道」為題撰文稱,中情局已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動,過去兩年對華工作預算增加一倍多,正在招聘培訓更多會講中文的僱員,要將對抗中國拓展到中情局的每個角落。

文章稱,這已非這位全球最大間諜組織負責人首次大放異彩、「不打自招」。近年來,美國一面「發動情報戰」、不遺餘力加強對華間諜竊密,一面又「惡人先告狀」,大肆抹黑中國的正當防衛之舉、企圖塑造《反間諜法》「惡法」形象。這是典型的「只許州官放火,不准百姓點燈」,背後充斥著美式霸權思維、霸道做派、欺凌行徑。

中美關係:China's and U.S.' flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo