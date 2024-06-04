梁振英率調研組赴黑龍江考察　與省委書記、省長會面促合作交流

據《黑龍江日報》報道，近期全國政協副主席梁振英率隊赴東北大省黑龍江，與當地省委書記許勤、省長梁惠玲會面。梁振英此行聽取了港區政協報告，提出意見建議；並推動黑龍江、香港兩地務實合作。

去年、今年以來，梁振英多次帶隊赴內地考察，除大灣區省市外，亦還前往山西、甘肅、新疆等地調研，積極促進內地與香港的交流合作。



本次赴黑龍江，梁振英一行圍繞「加強經貿合作，推進高水平對外開放」開展專題調研。先後到哈爾濱、牡丹江，深入企業、邊境口岸實地調研，並召開港區全國政協委員赴黑龍江考察情況介紹會和反饋會。

黑龍江省委書記許勤。（央視新聞）

期間，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲在哈爾濱拜會梁振英一行。在拜會梁振英時，許勤、梁惠玲介紹，黑龍江正認真落實中俄元首重要共識和《聯合聲明》，發揮對俄合作最前沿、主力省作用，共建「一帶一路」，加快構築中國向北開放新高地；並表示「懇請調研組對我省深化開放合作給予更多指導。」

目前，黑龍江對俄合作進入新階段，致力於落實今年5月普京訪華時，中俄兩國元首發布的《聯合聲明》。聲明指出，雙方積極支持地方合作和邊境合作，擴大兩國地方全面交流。許勤在哈爾濱調研對外開放合作時，便指出要充分發揮對俄經貿合作主力省作用，更好構建中俄互惠互利合作新格局。

梁振英表示，黑龍江在全國發展大局中地位重要，資源、生態、科研、產業、區位等優勢明顯。此次來訪是為考察黑龍江全方位對外開放的做法成效，將圍繞高水平開展國內國際經貿合作，研究提出有針對性、操作性強、務實管用的意見建議。同時發揮港區全國政協委員的橋梁紐帶作用，進一步加強溝通、增進了解，推動兩地把各自所需所長緊密結合起來，把握當前重大機遇，找準發展契合點，不斷深化對外貿易、金融投資、產業發展、文化旅遊等領域務實合作。

疫情放開內地與香港復常通關以來，梁振英已多次率隊赴內地省市考察調研，近期到訪廣州南沙、廣西、雲南；去年還先後率調研組前往福建、寧夏、江西、貴州、山西、四川、甘肅、新疆等地。

去年全國兩會期間，梁振英曾表示，當前需要在加深香港各界對內地發展情況、以及內地對香港功能定位的了解，自己在考察中亦會著重增強香港與內地省區市的溝通。