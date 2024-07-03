世界鍋包肉大賽落幕　吉林市：將組建鍋包肉辦公室，推廣到全世界

據微信公眾號「吉林市發布」消息，世界鍋包肉大賽在吉林市圓滿落幕，為促進全市鍋包肉產業高質量發展，吉林市擬組建餐飲名品推廣辦公室暨鍋包肉辦公室。



吉林市商務局黨組成員、副局長仲偉岩介紹，世界鍋包肉大賽共有來自全國11個省、自治區、直轄市的286名選手，包括各地名廚、「八大菜系」代表人物，還有新加坡、印度、韓國等外籍選手。大賽由17名專家、評委組成評委團現場評審，吉林市江城公證處全程現場監督公證。

吉林市商務局黨組成員、副局長仲偉岩。（新浪新聞）

經過兩天的角逐，專業組和大眾組共有149名選手獲得獎勵。6月30日，專業組決賽順利完成。孫誌剛等來自吉林、遼寧、黑龍江等地的5名選手獲得金獎，賽勇等9名選手獲得銀獎，張洪偉等18名選手獲得銅獎，另有68名選手獲得優勝獎。

仲偉岩強調，吉林市將以世界鍋包肉大賽為契機，對鍋包肉產業發展進行長遠規劃，著力將鍋包肉打造成地標美食，將吉林市打造成為「世界鍋包肉之都」，為全國和全世界奉獻吉林市味道。

仲偉岩宣布，擬組建吉林市餐飲名品推廣辦公室暨鍋包肉辦公室。歡迎優秀的美食博主、網絡達人積極加入我們的辦公室，助力鍋包肉推廣工作。近期，大家還將看到吉林市鍋包肉美食地圖和世界鍋包肉大賽紀錄片。歡迎大家多提寶貴意見，助力我們豐富和完善美食地圖。

吉林省舉辦的世界鍋包肉大賽順利落幕。（網絡圖片）

他也提到，吉林市特色美食將「組團」發展。除了鍋包肉，吉林市還有極具本地特色的滿族烏拉火鍋、「三花一島」全魚宴、霧凇宴等廳堂盛宴，以及雪衣豆沙、吉林煎粉、吉林冷面、餄餎條等特色小吃。

公開資料顯示，鍋包肉是一道東北風味菜，將豬或牛的里脊肉切片醃入味，裹上炸漿糊下鍋炸至金黃色撈起，再下鍋拌炒勾芡即成，成菜色澤金黃，外酥里嫩，酸甜適口。

鍋包肉是一道東北風味菜。（澎湃新聞）

吉林市政府副秘書長李震當時提到，鍋包肉作為東北特色美食和吉菜經典菜餚，在吉林市膾炙人口，深受群眾喜愛，是百姓廚房的明星菜品，也是市民心中獨特的家鄉記憶。近年來，吉林市鍋包肉發展呈現蓬勃態勢，各大餐飲飯店鍋包肉受到熱捧。

李震稱，吉林市想把鍋包肉這一東北地區特色美食，推向全國，推向世界，增強鍋包肉美食的區域認同感、國內行業辨識度，打造世界中餐新名片，帶動餐飲行業共榮共進，促進文旅商融合發展，讓全國人民品嚐鍋包肉美味，讓鍋包肉的版圖不斷擴大。

吉林省舉辦的世界鍋包肉大賽順利落幕。（網絡圖片）

網民有讚有彈 更有人回憶起「饅頭辦」

對於吉林市將組建鍋包肉辦公室，網民反應兩極。有網民認為，純屬是浪費錢；但亦有網民認同推廣東北招牌菜，也有網民回憶起過去鄭州的「饅頭辦」。

據了解，饅頭生產管理辦公室，簡稱「饅頭辦」，2001年，「鄭州市饅頭生產銷售暫行管理辦法」出台，大規模整頓驗收全市饅頭生產廠點。據了解當時在鄭州，總共有六家不同等級的饅頭辦公室，這六家辦公室之間經常因為管轄權的問題發生衝突。後來，鄭州市政府取消了它們的管轄權。

針對外界的質疑，吉林市委編制辦回應強調，「只是一個掛牌機構，不增加任何額外編制。」

網民點睇：

東北菜最好吃的不是地三鮮嗎？

我吃過最好吃的鍋包肉在哈爾濱。

浪費錢吧這個辦公室。

挺喜歡鍋包肉的，支持東北招牌菜。

財政吃緊不是沒有原因的。

