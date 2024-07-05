王滬寧先後五次赴地方調研：有一個共同點

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」報道，據《新聞聯播》消息，近日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬甯在四川涉藏州縣調研。



去年（2023年）以來，王滬寧多次赴地方調研——2023年5月、7月和12月，王滬甯先後到新疆、西藏、雲南調研；2024年5月和7月，王滬寧分別在廣西和四川調研。

幾個細節值得一提。

第一，在西藏和四川涉藏州縣調研期間，王滬寧強調，「必須堅定不移貫徹新時代党的治藏方略」「要全面貫徹新時代党的治藏方略」。

四川全省面積48.6萬平方公里，居全國第5位，有全國最大的彝族聚居區、第二大藏族聚居區和唯一的羌族聚居區。

據《新聞聯播》消息，近日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬甯在四川涉藏州縣調研。

四川涉藏地區主要包括甘孜藏族自治州、阿壩藏族羌族自治州、涼山彝族自治州木裡藏族自治縣。

其中甘孜是新中國成立後建立的第一個專區級少數民族自治州。常住人口110.74萬人，有藏、漢、回、彝等41個民族，其中藏族人口占78.97%。

此次王滬寧調研的地方，是甘孜藏族自治州、阿壩藏族羌族自治州。

他表示，要全面貫徹新時代党的治藏方略，堅持鑄牢中華民族共同體意識主線，切實把習近平總書記和黨中央對廣大藏族同胞的關心關懷落實到位，不斷提升各族群眾獲得感、幸福感、安全感。

中央第七次西藏工作座談會確立了新時代党的治藏方略，並將其概括為「十個必須」：

必須堅持中國共產黨領導、堅持中國特色社會主義制度、堅持民族區域自治制度

必須堅持治國必治邊、治邊先穩藏的戰略思想

必須把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的著眼點和著力點

必須堅持依法治藏、富民興藏、長期建藏、凝聚人心、夯實基礎的重要原則

必須統籌國內國際兩個大局

必須把改善民生、凝聚人心作為經濟社會發展的出發點和落腳點

必須促進各民族交往交流交融

必須堅持我國宗教中國化方向、依法管理宗教事務

必須堅持生態保護第一

必須加強党的建設特別是政治建設

第二，考察朱德總司令和五世格達活佛紀念館等地。

甘孜藏族自治州是紅一方面軍長征進入最早的涉藏地區，也是紅軍三大主力在長征時期都經過的涉藏地區。

朱德總司令和五世格達活佛紀念館于1993年11月建立，內有朱德和五世格達活佛促膝談心的大型雕像，展出了紅軍長征到甘孜的各類文物和五世格達活佛愛党愛教的光輝事蹟，反映了紅軍在四川省甘孜藏族自治州期間同當地人民魚水相依的關係。

另據中國西藏網介紹，1936年3月，紅軍北上抗日經過四川甘孜藏族聚居區時，國民黨反動派大肆勾結當地的反動喇嘛和土司頭人，妄圖置紅軍於絕境。

紅軍進駐甘孜後，五世格達活佛沒有逃走。他感到紅軍並不像宣傳的那樣燒殺搶掠，不僅對群眾秋毫無犯，而且還十分注重保護寺廟。由此，五世格達活佛對紅軍頗有好感，派喇嘛給紅軍送去了一些糧食。隨後，他又動員群眾盡力支援紅軍。

朱德到甘孜後專程前往白利寺看望格達活佛，他們先後九次會面，促膝談心，結下了深厚的友情並維繫終身。

在黨的民族宗教政策和統一戰線政策感召下，五世格達活佛由宗教開明人士成為紅軍和中國共產黨人的忠誠朋友，譜寫了一段被漢藏同胞久久傳唱的民族團結之歌。

除了朱德總司令和五世格達活佛紀念館之外，王滬寧還考察了格薩爾青稞現代農業產業園、紅原縣日干喬草原濕地、阿壩縣賈洛鎮日阿洛村、阿壩縣中學、藏傳佛教有關寺廟等，同各族群眾和宗教界人士深入交流，瞭解涉藏州縣經濟社會發展、民族宗教工作等情況。

第三，上述幾次調研，王滬寧都強調了「鑄牢中華民族共同體意識主線」。

2023年10月27日，中央政治局曾就「鑄牢中華民族共同體意識」進行第九次集體學習。

中共中央總書記習近平在主持學習時強調，鑄牢中華民族共同體意識，就是要引導各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。要把鑄牢中華民族共同體意識作為黨的民族工作和民族地區各項工作的主線。

在四川，王滬寧提到，要推進鑄牢中華民族共同體意識各項工作，增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。

此前在新疆、西藏、雲南、廣西調研期間，王滬寧都提到要「鑄牢中華民族共同體意識」。

其中，在雲南、廣西期間，王滬寧還提到了理論體系建設、重大基礎性問題研究等問題。

在雲南，王滬寧表示，要加強中華民族共同體理論體系建設，構築中華民族共有精神家園，促進各民族廣泛交往交流交融，講好中華民族故事。

在廣西，他表示，要加強對考古實物、文化遺存、史料史實的挖掘利用，深化中華民族共同體重大基礎性問題研究，從中華民族共同體高度把握歷史敘述權和話語權。

今年2月1日出版的第3期《求是》雜誌發表了習近平總書記的重要文章《鑄牢中華民族共同體意識 推進新時代黨的民族工作高品質發展》。

文章中提到，要優化學科設置，加強學科建設，把准研究方向，深化中華民族共同體重大基礎性問題研究。

「著力解決我國民族學研究中存在的被西方民族理論思想和話語體系所左右的問題，加快形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系。」

本文獲《北京青年報》旗下公眾號「政知見」授權轉載。

