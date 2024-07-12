內地上半年鐵路發送旅客突破20億人次　創歷史同期新高

據中國國家鐵路集團有限公司周五（12日）消息，今年上半年，全國鐵路累計發送旅客20.96億人次，旅客周轉量完成7779.52億人公里，同比分別增長18.4%、14.1%，皆創歷史同期新高，中國鐵路旅客發送量和周轉量等指標穩居世界首位。



國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持以人民為中心的發展思想，主動適應中國經濟持續回升向好、人員流動加速的新形勢新特點，加快構建現代化鐵路運輸服務體系，科學合理安排運力，積極激發旅遊等客運消費潛力，落實便民利民惠民舉措，努力為人民群眾安全有序、溫馨便捷出行提供堅實保障。

負責人提到三點，一是科學安排運力，滿足旅客出行需求。統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好上半年新開通的池州至黃山高鐵、蘭州至張掖高鐵蘭州至武威段等新線能力和京廣高鐵全線時速350公里高標運營成果，精心制定列車開行方案，加大客運能力投放，全國鐵路日均安排開行旅客列車10256列，同比增加882列、增長9.4%。充分運用鐵路12306售票和候補購票大數據，動態分析出行需求，採取增開臨時旅客列車、動車組重聯、普速旅客列車加掛車廂等方式增加熱門方向和區段能力，圓滿完成春運和清明、五一、端午小長假運輸組織, 較好地服務了旅客假期出行。加強跨境客運組織，在京港、滬港間開行夕發朝至高鐵動臥列車，在中老鐵路增開中國西雙版納至老撾瑯勃拉邦2列國際旅客列車，恢覆開行中國呼和浩特至蒙古烏蘭巴托國際旅客列車。上半年，廣深港高鐵累計發送跨境旅客758.7萬人次、同比增長72.4%，中老鐵路累計發送跨境旅客11.7萬人次。拓展消費新場景，服務旅遊經濟、銀發經濟發展，精心設計運行線路，大力開行旅遊列車789列，同比增長20.3%。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性「慢火車」和鄉村振興列車，保障鐵路運輸的普惠性、均衡性、可及性。

圖為6月15日，旅客在長沙南站準備乘坐G6011次列車前往廣州。（新華社）

二是優化客運服務，提升旅客出行體驗。優化鐵路12306候補購票、在線選鋪、購票信息預填、起售訂閱通知等功能，兼顧長途和中短途旅客出行需求，科學制定售票策略，精準提供信息服務，提升旅客購票體驗。積極推廣計次票、定期票、旅遊套票等新型票制服務，目前計次票、定期票已覆蓋60條線路，旅遊套票已覆蓋11條線路。鐵路暢行碼覆蓋所有動車組列車，全國120個車站可實現便捷換乘，80個車站提供互聯網訂餐服務，打造動車組餐飲特色品牌，提升列車餐飲服務品質，努力為旅客提供「一盒好飯」，提供「靜音車廂」服務的動車組列車拓展至92列，更好地滿足旅客對美好旅行生活的需求。做好老幼病殘孕重點旅客服務，提供綠色通道和愛心服務，助力溫馨出行。

三是強化風險防控，旅客運輸安全有序。堅持人民至上、生命至上、安全第一的理念，加強與氣象、水利等部門聯繫，及時關注各地天氣變化情況，積極應對低溫雨雪冰凍、強降雨、颱風、地震等極端天氣和自然災害，提前採取停運、限速、迂回等主動避險措施，動態優化列車開行方案，主動規避安全風險。組織鐵路幹部職工加強線路巡查、設備檢修、旅客服務等工作，加大防洪防汛工作力度，落實落細各項安全保障措施，確保鐵路運輸安全暢通。針對超大客流，加強旅客乘降組織，優化進出站流線，在關鍵處所增加引導力量，加大車站安檢查危力度，有力保障了旅客安全有序出行。

該負責人介紹，十八大以來，中國建成並運營了世界最大的高速鐵路網和先進鐵路網，建成了全球訪問量和交易規模最大的12306新一代客票系統，推出了電子客票、自助進出站、互聯網訂餐、靜音車廂、在線選座（鋪）、適老化服務等便民利民措施，鐵路旅客運輸組織不斷優化，客運產品供給日益豐富，深刻改變了中國民眾出行方式，增強了人民群眾交通出行的獲得感、幸福感和安全感，鐵路客運能力和服務品質實現了重大躍升，目前，中國鐵路旅客發送量、周轉量等多項客運指標穩居世界首位。