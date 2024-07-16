清華團隊研發出新激光雷達技術　可精確連續追蹤10枚高超音速導彈

各國近幾年不斷加快在高超音速導彈領域的研發，如何有效攔截也成為重大挑戰。近日內地清華團隊在期刊發表了攔截雷達技術，號稱可連續追蹤10枚高超音速導彈。



中國官媒首次公開東風-17高超音速導彈發射的畫面。（影片截圖）

繼早前美國宣布分別與德國和日本部署高超音速武器和研發高超音速導彈防禦系統，中國清華大學鄭小平教授團隊研發了一項新型的攔截高超音速導彈的雷達技術，其研究論文刊載於《光通信技術》學術期刊上。

論文提到，這項新型技術能在600公里範圍內，精確追蹤多達10枚20馬赫的高超音速導彈，誤差僅28厘米，估算速度準確率高達99.7%，還能識別出偽裝和虛假目標。

該項新技術將激光技術融入雷達系統，從而使其能夠處理更為複雜的微波信號，實現對超高速物體的精準測量。這項技術突破將為中國防空技術領域提供更重要支持，也為中國在國際軍事科技競爭中增添重要籌碼。

鄭小平。（@清華大學）

據早前報道，美國在3月於馬紹爾群島地區成功試射了一枚AGM-183A高超音速導彈，其理論最大時速為20馬赫。