內地7月315人因豪雨、洪水而死亡或失蹤　經濟損失逾677億元

今年7月，內地多地受到暴雨侵襲，引發不少災情。周四（8日），國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部發布2024年7月全國自然災害情況，顯示7月有315人因豪雨、洪水而死亡、失蹤，經濟損失達677.1億元（人民幣．下同）。



報告指，7月面臨的自然災害以暴雨洪澇、颱風和地質災害為主。全國共出現7次強降雨情形，平均降雨量132.9毫米，較往年同期增加11%。累計雨量大、極端性明顯，至少有33個檢測站測得的每日降雨量破紀錄。同時，編號洪水多（達警戒水位、堤防面臨風險的洪水）、部分堤防水庫發生險情。7月雨情汛情的災情顯著。

今年7月，因暴雨洪水和地質災害，全國有2291.1萬人次不同程度受災，因災死亡與失蹤達315人，緊急轉移安置88.2萬人次，倒塌房屋1.2萬間，直接經濟損失人民幣677.1億元。

上述315人中，94人是因為颱風格美所引發的大雨、洪水和地質災害而死亡或失蹤。677.1億元的災損中，由颱風格美造成的損失為86.1億元。

該統計又顯示，今年7月，10人因落雷、龍捲風、冰雹等天氣災害死亡的人數，經濟損失15.5億元；3人因森林大火而死亡；因地震造成的經濟損失約5200萬元。