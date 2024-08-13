畫面曝光！解放軍052D型驅逐艦水下爆炸試驗　爆炸點距艦體僅百米

解放軍近日首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面，「水下爆炸衝擊試驗」又被稱為「全艦抗衝擊試驗」，場面相當震撼。該項試驗主要模擬真實戰場情境，當艦體受到水下爆炸衝擊時，檢驗整體結構和設備損傷情況，為後續建造進行必要的修改和更新。



據了解，日前人民海軍官方微博發布影片《點燃智勝那道光》，其中出現052D抗衝擊試驗畫面，水下爆破點和軍艦距離很近，畫面顯示，爆炸點距離艦體僅有100米。



解放軍近日首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面。（影片截圖）

《兵器》雜誌微博官方帳號「兵器展望」指出，由於水不具備壓縮性，所以水下爆炸產生的能量幾乎可以完全傳遞給軍艦，造成遠比空氣中爆炸更大的破壞力，而這種強大的衝擊波傳播速度快、範圍廣，能直接影響到艦體的結構完整性，甚至導致艦體嚴重變形或斷裂，例如魚雷攻擊就是水下爆炸的常見形式，其摧毀力足以將數千噸級別的驅逐艦一分為二。

「兵器展望」稱，現代戰爭中若遭受到覆蓋式打擊，即便是導彈沒有直接命中軍艦，落在旁邊水域裡，水下爆炸的衝擊波也足以讓艦艇受到巨大傷害，因此抗衝擊能力成為建造軍艦的重要指標。

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據了解，2007年的時候，解放軍就進行了某款主力艦的抗衝擊試驗，但當時解放軍的艦艇實力較為弱小，並沒能取得很好的效果；但即便是這樣也為中國艦艇建造積累了第一手資料和經驗，為後續艦艇建造打好了基礎。目前，中國海軍「全艦抗衝擊試驗」正在全面普及。