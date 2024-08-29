國家衛健委：內地人均預期壽命達到78.6歲　為歷史最好水平

周四（29日），國家衛健委發布《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》，宣布中國人均預期壽命達到78.6歲，孕產婦死亡率下降到15.1/10萬，嬰兒死亡率下降到4.5‰，均創歷史最好水平。



據公報顯示，2023年末，全國醫療衛生機構總數1070785個，年增37867個，其中醫院38355個，年增1379個。全國床位1017.4萬張，年增42.4萬張。2023年每千人口醫療衛生機構床位達7.23張。2023年末，全國衛生技術人員總數1248.8萬人，年增83.0萬人，其中醫院衛生技術人員772.3萬人。2023年，每千人口執業（助理）醫師3.40人，每千人口註冊護士4.00人，每萬人口全科醫生3.99人。2023年末，全國共有鄉鎮衛生院33753個，床位150.5萬張，衛生人員160.5萬人，與上年比較，床位增加4.9萬張，人員增加7.5萬人。全國共有社區衛生服務中心（站）37177個，衛生人員77.8萬人，衛生人員數比上年增加6.0萬人。全國共有村衛生室581964個，在村衛生室工作的人員132.7萬，其中執業（助理）醫師和持鄉村醫生證的人員110.8萬人，與上年比較，執業（助理）醫師增加0.6萬人。

2023年，全國醫療衛生機構總診療人次95.5億，年增11.3億人次，居民平均到醫療衛生機構就診6.8次；入院人次30187.3萬，年增5501.1萬人次。其中，醫院總診療人次42.6億，入院人次24500.1萬。全國醫院病床使用率79.4％，其中，公立醫院86.0%。醫院出院患者平均住院日為8.8日，其中公立醫院為8.4日。2023年，鄉鎮衛生院診療人次13.1億，比上年增加1.0億人次；入院人次3992.1萬，年增753.0萬人次。社區衛生服務中心診療人次8.3億，入院人次480.4萬；社區衛生服務站診療人次2.1億。村衛生室診療人次14.0億，比上年增加1.2億人次。

內地人均預期壽命達到78.6歲。（新華社）

2023年，醫院次均住院費用10315.8元，按當年價格比上年下降5.0%，按可比價格下降5.2%；次均門診費用361.6元，按當年價格比上年上漲5.5%，按可比價格上漲5.3%。2023年全國衛生總費用初步核算為90575.8億元，其中：政府衛生支出佔26.7%，社會衛生支出佔46.0%，個人衛生支出佔27.3%。人均衛生總費用6425.3元，衛生總費用佔GDP的比例為7.2%。

2023年，全國中醫類醫療衛生機構總數92531個，比上年增加12212個；床位比上年增加14.4萬張；中醫藥衛生人員總數104.5萬人，比上年增加12.6萬人；總診療人次15.4億，比上年增加3.1億人次；出院人次4981.0萬，比上年增加1119.7萬人次。專業公共衛生機構衛生技術人員80.8萬人，比上年增加2.8萬人。加強重大疾病與健康危害因素控制，血吸蟲病、地方病、慢性病、職業病防治工作等取得積極進展。2023年，在基層醫療衛生機構接受健康管理的65歲及以上老年人數13545.7萬。