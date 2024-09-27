河南14歲女生慘遭體罰宣告不治　曾被「頭髮綁在柱子上打」

河南中牟縣狼城崗鎮柯貞素質教育學校被指對一名14歲女生進行殘酷體罰，導致其昏迷不醒。最新消息指，事主小玲（化名）已於9月26日21時許搶救無效死亡，家長表示將起訴涉事公司。



9月27日，小玲父親王先生透露，女兒8月26日到醫院接受治療，到9月26日去世總共一個月的時間。死因是腦部受創的問題，其9月26日晚上8時20分開始搶救到9時半，但一直沒有搶救過來，最終醫生宣布死亡。

小玲搶救無效死亡。（搜狐新聞）

目前，小玲遺體暫存在醫院太平間，待所有事情結束後將會帶回老家南陽。王先生表示，要讓相關責任人接受法律的制裁，他將聯合其他受害孩子的家長，起訴柯貞拓展服務有限責任公司，並願自己的女兒用生命的代價喚醒更多家長的警惕。

據早前報道，涉事教育機構在其網上宣傳中強調提供全面的素質教育，包括心理輔導、軍事體驗及國學學習等。

該教育機構在網上宣傳強調提供軍事體驗。（極目新聞）

王先生透露，女兒因叛逆被送至該校學習國學和接受心理疏導，不料在校期間受到如此虐待，直至女兒被送醫，家屬才得知情況。

王先生表示，女兒在接受訓練期間，遭受包括將頭髮綁在柱子上打頭、拖至烈日下暴曬等非人待遇，甚至被教官命令脫光衣服在地上爬行。

王先生又指，過去學校並不允許家長和孩子聯繫，老師發來的照片裡，女兒都是好端端的模樣。不過，妻子曾向學校提出去看看女兒，但遭到拒絕；後又提出透過鏡頭看看，也未被同意。直到女兒被送進醫院，校方才通知了家屬。

小玲遍體鱗傷。（資料圖片）

小玲遍體鱗傷。（資料圖片）

據指小玲8月27日已經遍體鱗傷，並詢問是否有看到她寫給家人的三封信，但家屬都未收到，後來才知道，是校方截留了女兒的求救信。

9月4日，中牟縣發布通報，涉事教官吳某已被採取刑事強制措施。