中國鋰電池零部件佔全球市場80%　技術優勢成全球「統治者」

《日經亞洲》9月26日報道，隨著新能源汽車的快速發展，中國在全球關鍵鋰電池零部件市場已形成絕對優勢。根據東京矢野經濟研究所的數據，中國企業在鋰離子電池四大主要部分——正極、負極、電解液和隔膜的全球市場份額分別為89.4%、93.5%、85%和87.4%，展現出「統治級」競爭力。



新能源汽車行業的快速增長是中國電池材料需求激增的重要推手。根據中汽協數據，2023年中國新能源汽車產銷達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場佔有率達31.6%。2024年1至8月，中國新能源汽車產銷量已完成700.8萬輛和703.7萬輛，佔新車總銷量的37.5%。

寧德時代成為生產電動車電池的龍頭企業，現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（Getty/當代中國授權）

瑞穗銀行研究員唐進指出，全球約三分之二的汽車電池需求來自中國。研究機構EVTank數據顯示，2023年中國鋰離子電池出貨量達887.4GWh，同比增長34.3%，佔全球市場份額的73.8%。

面對蓬勃的市場需求，中國電池企業正加速拓展海外市場。東興證券報告顯示，中國企業自2018年起便在歐洲布局，寧德時代、國軒高科等公司的產能已陸續在海外投產。到2023年底，已有6家中國鋰電製造商的電芯工廠在海外投運，規劃產能超過579GWh。

同時，中國的上游關鍵供應鏈製造商也在積極出海。深圳市貝特瑞新能源材料計劃投資7億美元在摩洛哥建造正極和負極生產設施，為全球市場供貨；電池隔膜供應商深圳星源科技在馬來西亞設廠並與韓國三星SDI簽署長達七年的供應合同。

動力電池是電動車的核心部件，中國建成材料研發、電池生產、設備支持的完整產業體系。（Getty/當代中國授權）

然而，中國在鋰電池供應鏈上的優勢引起了美國的關注。根據拜登政府的《通貨膨脹削減法案》，享受稅收抵免的電動汽車必須在北美製造電池和組裝汽車。此類政策手段對中國企業出海形成了一定限制。

另據《中國鋰電產業鏈企業出海戰略研究報告（2024年）》數據，截至2024年6月，中國鋰電企業在海外的總投資額達5648億元，歐洲為主要投資目的地，佔37%，其次是東南亞，佔19%。地緣政治風險讓中國企業在美國市場的投資比例僅佔10%。

在全球市場機遇和挑戰並存的背景下，中國鋰電企業通過設立海外工廠、與國際車企合作、技術授權等方式，正抓住歐美市場供給不足的窗口期，憑藉技術和成本優勢，持續擴大市場份額。