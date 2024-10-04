涉額高達10億餘元　重慶警方破獲非法經營案12人被刑拘

「夏季行動」再添戰果，重慶梁平區公安局經濟犯罪偵查支隊近日破獲一宗非法經營案，案件涉額高達10億餘元人民幣，12名疑犯已被依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。



案情指，民警於5月發現胡某、李某某、王某某等人在廣西南寧市良慶區某商業大廈內，組織李某某、黃某某、蔣某某等人為網絡賭博平台、地下錢莊等進行非法支付結算，並從中收取手續費牟利，嚴重擾亂了金融市場秩序。

梁平公安迅速成立專案組，集中優勢警力，展開全面偵查。經對海量的交易數據進行梳理分析，追蹤資金流向，民警逐步摸清了該犯罪團夥的組織架構和運作模式。經縝密偵查和提前部署，在鎖定了疑犯落腳點後，民警於9月14日前往廣西壯族自治區南寧市良慶區，成功將12名疑犯緝拿歸案，並當場查扣16部電腦、30餘部手機、以及若干張銀行卡，它們均被用作犯案。

經審訊，胡某、李某某、王某某等對其犯罪事實供認不諱，他們2023年以來依托支付寶第三方支付工具，架設第四方支付平台，為網絡賭博平台、地下錢莊等進行非法支付結算10億餘元人民幣，並從中收取手續費牟利。

目前，胡某、李某某、王某某等12名疑犯已被依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。