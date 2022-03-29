內地電商賣母乳150元一袋　買家稱喝完想吐　律師：或涉非法經營

內地電子商務平台拼多多周一（28日）被指有商家售賣母乳，每袋150元人民幣。涉事商家及後證實庫存真實，並表示「寶媽生產全面體檢健康，核酸檢測正常，有獻血和臍帶血捐獻」。平台客服工作人員則表示，不允許商家售賣國家明令禁止的違禁品，一經核實，會對店鋪進行相應處罰。有法律界人士認，兜售母乳的行為可能涉嫌非法經營。



據了解，該店舖名為「遇見是美」，唯一上架商品即是母乳，單價為100毫升150元。這些母乳由母乳儲存袋包裝，上有生產日期，保質期為3個月。而在評價區內，有已參與4次拼單的買家表示母乳非常好，有買家嚐過味道後稱 「味甘甜，淡淡的，包裝很好」，但亦有人表示難以言表，「會本能的想吐」。

店鋪客服工作人員回應查詢時表示庫存真實，母乳冷藏可保存3天，冷凍可保存3個月，嬰兒喝不完吸出來馬上冷凍保存，可直接下單。然，雖然聲稱母乳持有人全面體檢健康，惟對方卻沒有出示相關證明。

有網民在拼多多平台舉報該店鋪售賣母乳一事，事實上，2000年《衛生部法監司關於人體母乳不能作為商品經營的批覆》就明確指出，人體母乳不是一般的食品資源，禁止其作為商品進行生產經營。對此，拼多多平台客服工作人員表示已收到舉報並轉給商家監管部門進行處理，強調平台堅決不允許商家售賣國家明令禁止的違禁品，一經核實會對店鋪進行相應處罰。

河南豫龍律師事務所律師付建表示，人體母乳不是一般的食品資源，不能作為商品進行生產經營，故若用作商品售賣，被認定擾亂市場秩序，可能涉嫌非法經營。他又指，國內只對乳製品有詳細的規範，如禁止銷售超過2小時未冷藏的生鮮乳，惟對母乳檢測並無具體的國家標準，故其母乳不能在市場上合法售賣，還在於檢驗檢疫標準和流程也存在監管漏洞。

北京必奕律師事務所律師李國蓓則指出，在民事領域，法無禁止皆可行，哺乳期婦女如有少量剩餘的母乳向有需求的朋友有償提供，法律一般並不禁止，但如果有組織有規模的生產、銷售他人的母乳，則屬違法。

其實在內地，有母乳需求者一般可通過「母乳庫」獲取，其為收集捐獻母乳，並負責加工、消毒、篩查、儲存、分配工作的專業機構，目前全國有26家。據悉，為保證母乳安全，捐贈者會接受一定的篩選，條件為6個月內哺乳期女性；12個月內無慢性疾病；不吸煙、不飲酒 ；不曾長期服用大量藥物；近期沒有做身體穿孔或紋身等，此外還要做血清檢測，篩選有無傳染病，進行細菌學的檢測等。在給孩子喝之前，母乳還要再次檢測，確保沒有任何細菌生長。