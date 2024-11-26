中國鐵建副總經理傳墜樓身亡　簡歷已從官網撤下　公司回應

內地網絡近日流傳中國鐵建投資集團有限公司黨委常委、副總經理馬建軍墜樓身亡消息，據《都市現場》周二（26日）報道，中國鐵建投資集團有限公司宣傳部門工作人員就傳聞回應指：「不方便透露。」



報道指，目前公司官網上「公司領導」一欄，已經看不到馬建軍的名字。隨後，記者致電中國鐵建投資集團有限公司宣傳部門核實信息，工作人員表示：「不方便透露。」

目前公司官網上「公司領導」一欄，已經看不到馬建軍的名字。（都市現場）

據了解，馬建軍最近一次公開活動是在一個多月前，10月15日，他陪同中國鐵建投資集團有限公司的領導參加中國鐵建華南總部大廈的項目調研。

馬建軍最近一次公開活動是在一個多月前的一場項目調研。（都市現場）

公開資料顯示，馬建軍1975年出生，1998年7月參加工作，中共黨員，中南大學碩士，高級工程師。曾任中國鐵建投資集團有限公司黨委常委、副總經理。

馬建軍1998年7月至2008年3月在中鐵十六局集團及其下屬公司出任多個職位；2008年3月至2010年3月任中國鐵建地產集團市場發展部副部長、綜合管理部部長，中鐵房地產集團貴州中泓房地產開發有限公司副總經理。2010年2月，中國鐵建地產以28.06億元（人民幣．下同）競得杭汽發鑄造車間地塊。3月，馬建軍出任中鐵房地產集團浙江京城執行董事、總經理，操盤多個高品質明星項目，杭州中國鐵建·國際城、中國鐵建·江南國際城等項目成為城市品牌樓盤。

馬建軍傳墜樓身亡。（都市現場）

2018年，馬建軍從戰略性高度，總結提出了「圓錐體投資」理念，同年啟動了「飛象計劃」；2016年，中國鐵建地產成立華東區域公司，統籌華東運營開發，馬建軍擔任執行董事；2017年，馬建軍擔任華東公司黨委書記、執行董事，黨支部書記，帶領的中國鐵建地產集團華東公司杭州事業部銷售額、回款額突破130億，成為地產集團首個「雙百億」城市事業部。2020年4月，馬建軍擔任中鐵建城市開發有限公司董事、總經理，之後在不到一年時間先後在溫州、麗水、寧波獲取3個城市開發運營類項目，全年實現投資協同業務總額超300億元。2021年6月，馬建軍擔任中國鐵建股份有限公司華東區域總部執行總經理、中鐵建城市開發有限公司總經理。2024年時任中國鐵建投資集團有限公司黨委常委、副總經理。

中國鐵建投資集團有限公司於2011年5月在北京成立，2014年註冊地遷址珠海橫琴，公司註冊資本120.67億元，由特大型國有控股企業中國鐵建股份有限公司發起設立，並於2024年《財富》「世界500強企業」排名第43位，連續19年躋身世界500強。值得一提的是，中國鐵建股份有限公司前董事長陳奮健也在4年前墜樓身亡，當時還發過重大事項公告。