內蒙警29年前擊斃疑犯被判囚終身　重審堅稱正當防衞：我是冤枉的

內蒙古烏蘭察布市四王子旗公安局前副局長邢志強在29年前追捕一名疑犯期間開槍將其擊斃，被認定為正當防衛，然而卻在去年8月故意殺人罪成被判囚終身。去年，他以正當防衛提出上訴，獲發回烏蘭察布中級人民法院重審。周三（27日），重審庭審結束，邢重申當年所為屬正當防衛。法庭宣布擇期宣判。



事發於1995年6月6日傍晚的內蒙古四子王旗，時任四子王旗公安局幹警的邢志強攜槍和朋友到當地水庫射擊打靶，期間遇到涉嫌偷電單車的男子孟永清。追逐過程中，邢志強被孟永清持刀劃傷，孟永清則被邢志強開槍擊中，後者棄車逃跑躲藏，並自行用碎玻璃將體內彈頭取出，但兩日後被母親送醫，最終經搶救無效死亡。經鑒定，其為槍彈傷及十二指腸致全身感染，休克而死。

經最高院核准追訴，該案在2023年首次開庭審理。曾因此案被認定為正當防衛的邢志強，故意殺人罪成被判處無期徒刑。之後，邢提出上訴，內蒙古高院今年3月4日裁定，將案件發回烏蘭察布中院重審。

11月26日，該案在卓資縣法院開庭重審。（封面新聞）

在本次重審一審庭審上，邢志強和首次出庭作證的目擊證人王某柱，均回憶了案發時開槍的細節，然而卻出現多種說法。邢志強堅稱自己的行為是正當防衛，沒有殺人。邢憶述，當年他和王某柱騎車在追趕孟永清的過程中，看到對方也騎車從他們左邊飛速衝過來，並叼著一把刀尖向外的刀，一邊發出嚎叫。

孟永清多次衝撞後，邢志強聽到手中的槍響了，「我不知道是我無意識地摳了，還是這枝槍因為揮動被震動響了，還是掛在什麽地方。反正這支槍是響了」。他又指，當時聽到槍響後，自己腦袋一片空白。

死者孟永清。（現代快報）

不過在周三，在被問及邢志強當年開槍的細節時，王某柱卻稱「當時沒看到開槍，沒聽到槍聲」。據報道，此前王大名曾做過17次口供筆錄，對於開槍這一細節有多個說法。王某柱稱，以本次答覆為準。

而在庭審中，邢志強的辯護律師吳丹紅稱，孟永清的死除了槍傷以外，還有其他因素。其在中彈後自行刨腹取出子彈、受傷36個小時以後才被送到醫院，後因為醫院醫療條件不善耽誤治療，以及他在案發後逃跑爬行了一天一夜，導致極度疲勞。這四個介入因素足以證明，邢志強的槍擊行為與孟永清死亡後果之間的直接聯繫。因此，他堅持認為邢志強無罪。

法庭辯論環節結束後，邢志強作最後陳述，再次強調自己當年的行為屬於正當防衛，不構成故意殺人行為，懇請法庭可以宣判認定他無罪，「我是冤枉的，我沒有殺人」。庭審結束後，法庭宣布擇期宣判。