山東學生被醉漢掐頸反擊　致對方受傷被刑拘　家屬質疑屬正當防衛

3月31日，位於山東的濟南電子機械工程學校內有3名醉漢調戲女學生，有男學生發現並上前制止，後來其中一名醉漢闖入校園並掐住男同學小超（化名）頸部，後者揮拳反擊，醉漢倒地。

小超因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留，但其父親認為是醉漢先動手打人，兒子屬於正當防衛。



《紅星新聞》報道，閉路電視紀錄顯示，3月31日晚，小超與另外兩名男同學在校園內檢查禁止學生訂外賣的情況，當3人行至校園柵欄處時，目擊校外3名醉酒男子，隔着柵欄對一位校內取外賣的女生作出語言尋釁。

小超等3人了解相關情況後，隨即與3名醉漢發生口角，後者往校門口走去，不顧校園保安阻勸強行闖入校園，其中一名男子上前掐住小超頸部。小超感到呼吸窒息並揮拳反擊，對方被打倒在地，但倒地瞬間頭部撞地。該名醉漢目前在醫院救治，診斷為腦疝。

濟南電子機械工程學校。（職教網）

知情人士透露，事發時，醉酒男子假裝外賣員在柵欄邊打招呼，並騙女生說「這是11點的外賣」，女同學得知被戲弄後爆粗，隨後離開。3名醉漢隨即作出言語挑釁謾罵，小超和兩位男同學上前制止，雙方發生口角。

知情人士介紹，3名醉漢想翻過柵欄闖入校園但未成功，隨後又不顧保安勸阻強行從校門闖入學校，與小超等3名男同學發生肢體衝突，「從校門口闖進來就往我們身上撲，我們下意識肯定還手」。另有知情人士稱，小超被醉漢掐住頸部，於是揮拳反擊，該醉漢隨即倒地。

據兩位知情人士回憶，當晚9時許，雙方簽署諒解書。雙方各派一名代表簽署，校內3名同學一方由小超簽署。警察詢問小超能否代表另外兩人，他說可以代表，「當時警方判定為互毆，對方表示不想惹事，學生也表示了同樣的意思，雙方就簽了諒解書」。

4月1日，小超父親收到濟南市公安局高新技術開發區分局的拘留通知書。該通知書顯示，小超因涉嫌故意傷害罪，被警方刑事拘留。

通知書顯示，小超因涉嫌故意傷害罪，被警方刑事拘留。（紅星新聞）

小超父親稱，閉路電視紀錄顯示，是校外人員先動手，「3名醉酒男子沖進校園後，其中一名男子掐住我孩子脖子，孩子有窒息的感覺才反擊的，孩子打他兩拳，他就摔倒了」。據悉，受傷醉漢被送往醫院後確診為腦疝，在醫院接受開顱手術，現在已意識清晰，並從ICU轉入普通病房。

小超父親稱，3月31日晚錄口供時被認定是故意傷害，小超在派出所拘留24小時後再錄口供，結果他在4月1日收到故意傷害起訴單，要求他簽署認罪認罰證明書。不過，小超父親拒簽認罪認罰證明書，認為是醉漢先闖入校園並動手打人，兒子不應被認定為故意傷害，「不是咱孩子把他打成這樣，是他喝酒了摔倒磕的，我認為是正當防衛」。

有內地律師指出，根據相關司法解釋精神，認定是否構成正當防衛，要充分考慮防衛人面臨不法侵害時的緊迫狀態和緊張心理，防止在事後以正常情況下冷靜理性、客觀精確的標準去評判防衛人。

同時，也要注重查明前因後果，分清是非曲直。在被人毆打、人身受到不法侵害的情況下，防衛行為雖然造成重大損害的客觀後果，但是防衛措施並未明顯超過必要限度的，不屬於防衛過當，依法不負刑事責任。