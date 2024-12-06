豪大大雞排退出大陸市場　年底前關閉所有門店：香港台灣不受影響

周五（12月6日），進軍大陸市場12年的台灣品牌「豪大大雞排」，突然宣布將於今年底前關閉大陸所有門店，而香港、台灣以及海外授權地區門店則不受影響。



豪大大雞排宣布退出大陸市場。（微博）

豪大大雞排在微博發文指，上海新世界城門店將於12月26日停止營業，旗下位於大陸的所有門店將陸續於12月31日前閉店。而在香港、台灣以及海外授權地區門店仍照常經營。

豪大大雞排還稱，「感恩這十二年來的陪伴與支持，期待在未來某個時刻，能與大家再見。」

豪大大雞排1992年起源於台灣，2010年進入大陸市場，為了區分山寨店，進軍大陸後，豪大大雞排在名稱前加上「正」字，以「正豪大大雞排」作為大陸的品牌名稱。

豪大大雞排宣布退出大陸市場。（微博）

豪大大雞排宣布退出大陸市場。（微博）

豪大大雞排宣布退出大陸市場。（微博）

據天眼查App顯示，正豪大大雞排關聯公司上海豪篷實業有限公司成立於2010年1月，法定代表人為郭霄燕，註冊資本110萬元人民幣，經營範圍包括餐飲管理、市場營銷策劃、企業形象策劃等，由郭霄燕、邢麗娜共同持股。

相關數據顯示，截至今年11月7日，正豪大大雞排在營門店僅剩11間。

網民點睇：

「一個時代的落幕。」

「打不過正新雞排而已。」

「我挺喜歡吃他家的哎，可惜了。」

「比臉大還不給切屬實是噱頭大於實際，吃起來有點乾有點鹹的。」

「現在的市場就是卷價格，即便擁有深厚的情感基礎和品牌光環，價格貴了，也就沒人買了。」

